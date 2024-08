Lisa: 'Blackpink không tan rã'

Ca sĩ Thái Lan Lisa cho biết bốn thành viên Blackpink tiếp tục hoạt động chung, không giải tán nhóm.

Người đẹp 27 tuổi nói về công việc, cuộc sống riêng tư khi chụp hình trang bìa tạp chí Elle (ấn bản Mỹ) số tháng 9. Trước lo lắng của fan về việc Blackpink sắp giải tán do mỗi người phát triển một hướng, Lisa tiết lộ cô và ba thành viên Jennie, Jisoo, Rosé duy trì hoạt động của nhóm, không phải chỉ vì fan mà vì chính họ. "Đó là điều chắc chắn, hoạt động nhóm là cuộc sống của chúng tôi", người đẹp nói.

Hậu trường Lisa chụp hình Elle 9/2024 Hậu trường Lisa làm mẫu tạp chí thời trang. Video: Elle

Với Lisa, kỷ niệm đáng nhớ nhất về Blackpink là chuyến lưu diễn Born Pink năm 2023. Cô thường rủ các bạn ra ngoài shopping, thưởng thức ẩm thực những vùng họ đến. Họ đi nhiều nơi, có quãng thời gian quý giá cùng nhau, người đẹp trân trọng cả lúc vui, lúc buồn khi ở bên nhóm.

Lisa tự nhận không phải kiểu người dễ dàng biểu đạt cảm xúc. Gần đây cô tự tin hơn về những suy nghĩ của bản thân và nói thẳng ra thay vì lập lờ, khiến người khác không thể hiểu rõ cô nghĩ gì. Đời thường, người đẹp thích ở nhà xem chương trình trên Netflix, chơi với chó mèo.

Hậu trường concert Blackpink ở Việt Nam Hậu trường concert Blackpink ở Hà Nội, năm 2023. Video: YG

Lisa sắp ghi hình phim The White Lotus, lấy bối cảnh ở Bangkok, Phuket và Koh Samui. Cô hào hứng vì đây là cơ hội được về nhà, ăn đồ quê hương và có mẹ bên cạnh.

Trong lần phỏng vấn, ca sĩ tiết lộ ca khúc thường nghe gần đây là The Boy is Mine của Ariana Grande. Cô cũng thể hiện sự khâm phục với đàn chị Taylor Swift khi tổ chức thành công các liveshow trong The Eras Tour. Người đẹp nhắc kỷ niệm xem đêm diễn của Taylor Swift tại Singapore năm ngoái: "Chị ấy thật tuyệt vời. Đứng hát một mình trên sân khấu suốt hơn ba tiếng là việc phi thường. Nếu là tôi, tôi cần tập luyện rất nhiều để làm được điều đó".

Lisa lên bìa tạp chí Mỹ. Ảnh: Elle

Lisa là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết được nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Năm nay, ngoài tiếp tục ca hát, người đẹp lấn sân mảng phim, đóng The White Lotus cùng Parker Posey, Natasha Rothwell và Jason Isaacs. Cuối tháng 6, cô phát hành MV solo Rockstar, quay ở Thái Lan.

* Ảnh: Lisa trên Elle số tháng 9

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Lisa nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnaul. Đầu tháng 8, ca sĩ được trông thấy nghỉ dưỡng ở Italy cùng đại gia đình Frédéric Arnault.

Như Anh (theo Elle)