Lính Trung Quốc tại Hong Kong tập bắn súng, ném lựu đạn

Truyền thông quân đội Trung Quốc công bố video binh sĩ thuộc lực lượng đồn trú tại Hong Kong huấn luyện bắn súng, ném lựu đạn và đọc bản đồ.

Video dài hai phút được lực lượng đồn trú Hong Kong của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc đăng tối qua trên mạng xã hội Weibo, quay cảnh binh sĩ huấn luyện bắn đạn thật ngày 5/7 tại một thao trường ở đặc khu.

Các binh sĩ PLA luyện tập khoa mục ném lựu đạn, bắn súng ngắn cùng súng trường QBZ-95 và đọc bản đồ trong điều kiện mưa lớn, bùn lầy. Đợt huấn luyện nhằm "kiểm tra khả năng của binh sĩ khi được điều động khẩn cấp, hành quân, liên lạc và sử dụng vũ khí", đồng thời tăng khả năng chịu đựng của các binh sĩ.

Lính Trung Quốc đồn trú Hong Kong dầm mưa diễn tập Binh sĩ thuộc lực lượng đồn trú Hong Kong của quân đội Trung Quốc diễn tập bắn súng, ném lựu đạn và đọc bản đồ, ngày 5/7. Video: PLA.

Video được công bố trong bối cảnh Trung Quốc vừa ban hành luật an ninh Hong Kong. Trước đó, lực lượng đồn trú Hong Kong của PLA công bố hai video quay cảnh binh sĩ diễn tập bắn tỉa tại một thao trường, cứu hộ cứu nạn, lục soát tàu và truy bắt người đào tẩu.

Các chuyên gia nhận định lực lượng đồn trú Hong Kong của PLA công bố nhiều video diễn tập trong thời gian qua nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới những ai bị Bắc Kinh xem là "người biểu tình cực đoan" tại đặc khu.

PLA triển khai lực lượng đồn trú tại Hong Kong sau khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Lực lượng này gồm khoảng 6.000 binh sĩ thuộc ba quân chủng, do Chiến khu phía Nam của PLA quản lý. Theo Luật Cơ bản của Hong Kong, binh sĩ PLA có nhiệm vụ phòng thủ và không can thiệp vào các vấn đề tại đặc khu.

Luật an ninh Hong Kong có hiệu lực từ ngày 1/7, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP)