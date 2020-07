Lính Trung Quốc tại Hong Kong diễn tập truy bắt người đào tẩu

Truyền thông Trung Quốc công bố video binh sĩ đồn trú tại Hong Kong diễn tập lục soát tàu, bắt người chạy trốn vào ngày thông qua luật an ninh.

Video dài hai phút được CCTV công bố hôm qua, cùng ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký phê chuẩn luật an ninh quốc gia, quay cảnh các binh sĩ đồn trú tại Hong Kong dùng trực thăng tìm kiếm cứu nạn trên biển, điều xuồng cao tốc chặn và lục soát một con tàu, đổ bộ xuống đảo để truy lùng và bắt người đào tẩu lẩn trốn trên đó.

Cuối video là hình ảnh các binh sĩ Trung Quốc sử dụng tàu chiến, trực thăng tuần tra trên biển và trên không tại khu vực cảng Victoria của Hong Kong sau cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập nhằm "kiểm tra toàn diện khả năng phòng thủ của lực lượng đồn trú tại Hong Kong", CCTV đưa tin. "Mục tiêu của chúng tôi là phát hiện kẻ chạy trốn ngay từ đầu và chặn bắt nghi phạm", một binh sĩ Trung Quốc nói trong video.

CCTV cho biết các binh sĩ Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong cam kết "bảo vệ 'một quốc gia, hai chế độ'", hệ thống nhằm "đảm bảo an ninh và hòa bình tại Hong Kong".

Lính Trung Quốc diễn tập ở Hong Kong Binh sĩ thuộc lực lượng đồn trú tại Hong Kong của quân đội Trung Quốc diễn tập. Video: CCTV.

Lực lượng quân đội Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong tổ chức nhiều cuộc diễn tập từ khi biểu tình bùng phát tại đặc khu giữa năm 2019. Các cuộc diễn tập này được coi là lời cảnh báo dành cho "những kẻ có ý đồ ly khai".

Tờ PLA Daily của quân đội Trung Quốc ngày 28/6 cũng công bố video lính bắn tỉa tham gia diễn tập bắn đạn thật và huấn luyện tại một thao trường ở Hong Kong. Buổi diễn tập có hình thức giống cuộc thi bắn súng, các binh sĩ tập bắn mục tiêu cố định và di chuyển với các loại súng trường bắn tỉa khác nhau. Một sĩ quan chỉ huy cho biết buổi tập nhằm chuẩn bị cho tình huống "thực chiến" của các xạ thủ.

Luật an ninh Hong Kong có hiệu lực từ 23 giờ đêm qua, hình sự hóa 4 tội danh gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia. Người vi phạm có thể bị kết án chung thân, các vụ án "phức tạp" sẽ do cơ quan an ninh quốc gia của đại lục tiếp quản và tiến hành quy trình tố tụng.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP)