Lính nghĩa vụ Iran bắn chết 5 binh sĩ quân đội

Một lính nghĩa vụ Iran nổ súng bên trong căn cứ quân sự ở miền nam đất nước, giết chết ít nhất 5 binh sĩ trước khi bỏ trốn.

"Tối nay, một lính nghĩa vụ của chúng tôi, người đang làm nhiệm vụ canh gác đơn vị, đã đi vào khu vực binh lính nghỉ ngơi và bắn vào đồng đội của anh ta", hãng thông tấn nhà nước IRNA ngày 21/1 dẫn lời một sĩ quan quân đội Iran cho hay.

Kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi doanh trại ngay sau đó và nhà chức trách đang truy lùng anh ta. Chưa rõ động cơ của người này.

Binh sĩ IRGC trong một cuộc duyệt binh đầu năm 2019. Ảnh: Reuters

"Thật không may, do vụ nổ súng, 5 đồng đội của người lính nghĩa vụ đã thiệt mạng", bản tin cho biết thêm.

Sự việc hiếm hoi tại tỉnh Kerman, phía nam Iran, xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh không ngừng gia tăng sau vụ đánh bom tự sát gần mộ tướng Qasem Soleimani do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện hồi đầu tháng khiến 94 người thiệt mạng.

Iran gần đây mở một số đợt tập kích nhằm vào mục tiêu mà họ cho là "ổ gián điệp Israel" tại Iraq và vị trí của nhóm IS tại Syria hay nhóm vũ trang Jaish al-Adl tại Pakistan.

Đáp lại hành động của Iran, Pakistan đã mở chiến dịch chống các nhóm vũ trang mà họ coi là khủng bố, trong đó có đợt tập kích nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Sistan-Baluchista, đông nam Iran.

Loạt diễn biến này khiến nhiều người thêm lo ngại về tình trạng bất ổn ngày càng leo thang ở Trung Đông từ khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát vào đầu tháng 10 năm ngoái, tiềm ẩn nguy cơ làm bùng phát xung đột toàn diện trong khu vực và kéo theo hệ lụy nghiêm trọng.

Vũ Hoàng (Theo AFP)