Lính Mỹ đấu súng với quân chính phủ Syria

Đội tuần tra Mỹ đụng độ với quân đội chính phủ tại trạm kiểm soát ở đông bắc Syria, khiến ít nhất một người chết, hai người bị thương.

Vụ đấu súng xảy ra vào khoảng 9h20 (khoảng 13h20 giờ Hà Nội) ngày 17/8, khi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tuần tra an ninh chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng theo kế hoạch và chạm mặt trạm kiểm soát của lực lượng quân đội chính phủ Syria gần sân bay Qamishli, đông bắc Syria.

"Sau khi được lực lượng chính phủ Syria cấp làn đường an toàn, đoàn tuần tra bị các tay súng ở quanh trạm kiểm soát tấn công bằng vũ khí cá nhân. Liên quân bắn trả để tự vệ", thông cáo của lực lượng hỗn hợp do Mỹ dẫn đầu phụ trách chiến dịch chống IS cho biết và khẳng định họ không chịu thương vong trong vụ đụng độ.

Video trên Twitter cho thấy thiết giáp Mỹ dừng bên vệ đường và nã súng liên tục vào một công trình gần đó.

Liên quân Mỹ đấu súng với lực lượng chính phủ Syria Thiết giáp Mỹ xả súng vào công trình gần trạm kiểm soát của lực lượng chính phủ Syria, ngày 17/8. Video: Twitter/QalaatAlMudiq.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin "đội tuần tra Mỹ cố gắng tiến vào khu vực chiến khai một đội hình chiến đấu của quân đội chính phủ ở Qamishli". SANA cho biết lực lượng chính phủ Syria buộc đoàn tuần tra của liên quân phải quay đầu, song "nửa tiếng sau, hai trực thăng Mỹ tấn công trạm kiểm soát bằng đại liên khiến một quân nhân thiệt mạng và hai người khác bị thương".

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), tổ chức có trụ sở tại London, cho biết hai quân nhân Syria thiệt mạng trong vụ đấu súng và cũng xác nhận Mỹ đã điều trực thăng tới tấn công trạm kiểm soát. Tuy nhiên, liên quân Mỹ trong thông cáo khẳng định không tổ chức bất cứ cuộc không kích nào, cho biết lực lượng "trở về căn cứ" và mở cuộc điều tra sau vụ đấu súng.

SOHR cho biết đây là lần đụng độ chết người đầu tiên liên quan tới lực lượng nước ngoài ở Syria trong 6 tháng qua. Khu vực miền bắc Syria là nơi hoạt động của lực lượng chính phủ và quân đội Nga, dân quân người Kurd và lực lượng Mỹ cùng các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Các đoàn tuần tra của Nga và Mỹ nhiều lần chạm mặt trên đường, song các vụ đối đầu chỉ là chặn đường, ép xe hoặc đua tốc độ rồi được giải quyết mà không sử dụng vũ lực gây thương vong.

Nguyễn Tiến (Theo CBS News)