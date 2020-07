Thiết giáp Nga, Thổ Nhĩ Kỳ trúng bom

SyriaMột quả bom tự chế phát nổ khi đoàn xe tuần tra chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đi qua tỉnh Idlib, nhiều binh sĩ bị thương.

Đoàn xe tuần tra chung của quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trúng bom sáng 14/7 khi di chuyển trên cao tốc M4, đoạn chạy qua tỉnh Idlib, tây bắc Syria, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết. Vụ nổ khiến một thiết giáp Nga và một xe Thổ Nhĩ Kỳ bị hư hại.

"Ba quân nhân Nga và một số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương. Các nạn nhân được nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực. Quân nhân Nga được chuyển về căn cứ không quân Hmeymim và được chăm sóc y tế, không ai bị đe dọa đến tính mạng", theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Chưa nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom.

Quả cầu lửa bốc lên sau vụ nổ nhằm vào đoàn tuần tra chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên cao tốc M4, gần thị trấn Ariha, tỉnh Idlib, Syria, ngày 14/7. Ảnh: AFP.

Rami Abdel Rahman, Giám đốc Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng nổ khi đoàn tuần tra đi qua một ngôi làng phía đông bắc thị trấn Ariha, bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ đã rà soát khu vực trước đó 24 giờ để đảm bảo phiến quân không tấn công đoàn tuần tra chung. Sau vụ đánh bom, tiêm kích Nga đã không kích một số vị trí của phiến quân ở khu vực ngoại ô Latakia, SOHR cho biết.

Các cuộc tuần tra chung Nga - Thổ giám sát lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib bắt đầu ngày 6/3, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đạt thỏa thuận một ngày trước đó. Các nhóm phiến quân ở Idlib từng biểu tình phản đối và cản đường, song chưa bao giờ tấn công đoàn xe Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bằng bom tự chế.

Tỉnh Idlib nằm ở tây bắc Syria, với dân số khoảng 3 triệu người, do nhóm phiến quân Hayet Tahrir al-Sham (HTS) kiểm soát. Các lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn mở chiến dịch tấn công Idlib vào tháng 12/2019 đến tháng 3, sau đó ngừng bắn theo thỏa thuận do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Vị trí thị trấn Ariha của Syria (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

