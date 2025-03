Lính cứu hỏa Mỹ dùng chăn đặc biệt dập cháy ôtô điện

Đội cứu hỏa Granite Falls, Washington, dùng tấm chăn chống cháy dập lửa ôtô điện hôm 16/3.

Dập tắt đám cháy của ôtô điện không phải là công việc chữa cháy thông thường. Nó phức tạp hơn nhiều so với việc dập lửa trên xe động cơ đốt trong truyền thống và thường cần lượng nước lớn - hoặc thậm chí phải ngâm toàn bộ xe vào bể nước.

Hôm 16/3, đội cứu hỏa ở Granite Falls, Washington, đối mặt với thử thách này nhưng có một điểm khác biệt trong quá trình dập lửa: sử dụng một chiếc chăn chống cháy được thiết kế đặc biệt.

Lính cứu hỏa phủ tấm chăn đặc biệt lên xe điện cháy và buộc lại. Ảnh: GFPD

Theo Sở Cứu hỏa & Cứu hộ vùng Snohomish, một chiếc ôtô điện bốc cháy khi đang di chuyển trên đường cao tốc 92. Tất cả các xe cứu hỏa địa phương đều mang theo một chiếc chăn chống cháy dành riêng cho ôtô điện để sử dụng trong tình huống này. Để dập lửa, chăn được phủ lên xe và pin được dội nước.

Các vụ cháy xe điện tạo ra lượng nhiệt cực lớn và không giống xe động cơ đốt trong, chúng có thể cháy mà không cần oxy. Có nhiều trường hợp xe điện bốc cháy trở lại sau nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần sau lần phát lửa ban đầu. Để giảm thiểu rủi ro, đội cứu hỏa địa phương đi theo xe tải vận chuyển xe điện đến bãi lưu giữ, phòng trường hợp ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hãng sản xuất và mẫu xe điện chính xác liên quan đến vụ việc này chưa được tiết lộ. Đội cứu hỏa Granite Falls nói rõ trên tài khoản mạng xã hội rằng vụ cháy không phải do va chạm.

Tuy nhiên, trang Auto Wire nói rằng có vẻ tốn từ vài nghìn đến vài chục nghìn USD cho một chiếc chăn dập cháy. Và một số sở cứu hỏa có chăn chữa cháy xe điện tái sử dụng.

Theo Texfire, chăn chữa cháy xe điện thường được làm từ vật liệu chịu nhiệt độ cao như sợi silica, sợi thủy tinh hoặc sợi thạch anh, thường được phủ bằng polyme chống cháy hoặc lớp phủ khoáng chất.

Vẫn có những tranh luận về việc liệu loại chăn này có thể được làm sạch khỏi tất cả các thành phần độc hại do đám cháy tạo ra hay không và làm thế nào. Ngoài ra, các thiết bị mà lính cứu hỏa mặc khi chữa cháy xe điện cũng bị ô nhiễm, với cuộc tranh luận về việc liệu chúng có an toàn để sử dụng sau đó hay không.

Trong khi các vụ cháy xe điện thường gây chú ý, thì các con số lại kể một câu chuyện khác. Theo dữ liệu từ Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), cứ 100.000 xe điện được bán ra tại Mỹ thì có khoảng 25 vụ cháy. Nghe có vẻ đáng lo ngại cho đến khi so sánh với 1.530 vụ cháy trên 100.000 xe chạy bằng xăng. Vì vậy, mặc dù thu hút được sự chú ý, các vụ cháy xe điện vẫn ít hơn nhiều so với các vụ cháy ở xe thông thường.

Mỹ Anh (theo Carscoops)