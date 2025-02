Lily Collins đón con đầu lòng

Sao "Emily in Paris" Lily Collins, 36 tuổi, và chồng - đạo diễn Charlie McDowell, 42 tuổi - có con gái đầu lòng nhờ biện pháp mang thai hộ.

Trên Instagram ngày 31/1, vợ chồng diễn viên Lily Collins đăng ảnh em bé kèm chú thích: "Chào mừng con đến với thế giới của bố mẹ, bé Tove Jane McDowell. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn vô hạn của chúng tôi dành cho người mang thai hộ tuyệt vời, cũng như những người hỗ trợ cả hai trên chặng đường này. Bố mẹ yêu con rất nhiều".

Bài viết hiện gần 800.000 lượt thích sau vài giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ chúc mừng cặp sao, nói vui khi thấy Lily Collins bước sang chương mới của cuộc đời.

Con gái của Lily Collins nằm trong nôi, bên cạnh bé là tấm chăn thêu tên - Tove. Ảnh: Instagram Lily Collins

Lily Collins cưới Charlie McDowell hồi tháng 9/2021 sau hai năm hẹn hò. Một năm trước đó, Collins thông báo đính hôn, khoe nhẫn được McDowell tặng khi cầu hôn trên trang cá nhân. Trong cuộc phỏng vấn với Extra tháng 11/2020, cô cho biết hai người sống cùng nhau suốt tám tháng giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 ở Los Angeles. Họ trở nên thấu hiểu và quyết định nâng tầm mối quan hệ. Theo People, chiếc nhẫn là tác phẩm "có một không hai" từ thương hiệu Irene Neuwirth.

Dịp kết hôn, người đẹp viết trên trang cá nhân: "Em chưa từng muốn trở thành nửa của ai khác ngoài anh, và giờ em là vợ của anh. Vào ngày 4/9/2021, chúng ta chính thức trở thành bạn đời của nhau mãi mãi. Em yêu anh hơn tất cả". Chồng cô chia sẻ lại bài viết với ghi chú: "Anh đã cưới được người phụ nữ hào phóng nhất, chín chắn nhất và xinh đẹp nhất anh từng biết".

Vợ chồng Lily Collins - Charlie McDowell trong bộ ảnh mừng sinh nhật lần thứ 41 của McDowell. Ảnh: Instagram Lily Collins

Lily Collins sinh năm 1989, nổi tiếng với series Emily in Paris. Cha cô là danh ca Phil Collins. Từ nhỏ, người đẹp sớm được tiếp xúc với nghệ thuật nhưng chỉ bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp năm 20 tuổi. Cô được biết đến qua một số phim như Rules Don't Apply, Mirror Mirror, Love, Rosie, Mank...

Charlie McDowell sinh năm 1983, là con của hai diễn viên Malcolm McDowell và Mary Steenburgen. Anh hiện làm đạo diễn kiêm biên kịch tại Hollywood. McDowell được biết đến qua các phim như The One I Love, The Discovery...

Trailer "Emily in Paris" mùa 4 Trailer "Emily in Paris" mùa bốn (2024). Lily Collins xuất hiện từ 0:01 phút. Video: Netflix

Phương Thảo (theo People)