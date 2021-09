'Bạch Tuyết' Lily Collins cưới

MỹNữ diễn viên Lily Collins kết hôn với đạo diễn Charlie McDowell sau một năm đính ước.

Theo People, ngày 7/9, cặp sao xác nhận mới tổ chức đám cưới hồi cuối tuần ở Dunton, Colorado. Collins cũng đăng một bức ảnh chụp trong buổi lễ trên Instagram cùng chú thích: "Em chưa từng muốn thuộc về ai ngoài anh và bây giờ ta đã thành vợ chồng. Chúng tôi mãi mãi là của nhau. Em yêu anh từ nay cho đến mãi về sau, Charlie McDowell. Em rất háo hức được bắt đầu cuộc sống với tư cách vợ của anh".

Lily Collins (phải) và chồng Charlie McDowell. Ảnh: Lily Collins Instagram

Collins và McDowell bắt đầu hẹn hò hơn hai năm trước, lần đầu công khai tình cảm hồi tháng 8/2019. Tháng 9/2020, Collins tiết lộ đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Cô cho biết hai người trước đó sống không rời nhau suốt tám tháng giãn cách xã hội ở Los Angeles. Họ trở nên thấu hiểu và quyết định nâng tầm mối quan hệ.

Lily Collins, sinh năm 1989, gần đây gây chú ý với series Emily in Paris. Cha cô là danh ca Phil Collins. Từ nhỏ, người đẹp sớm được tiếp xúc với nghệ thuật nhưng chỉ bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp năm 20 tuổi. Cô được biết đến qua một số phim như Rules Don't Apply, Mirror Mirror, Love, Rosie, Mank...

Charlie McDowell, sinh năm 1983, là con của hai diễn viên Malcolm McDowell và Mary Steenburgen. Anh hiện làm đạo diễn kiêm biên kịch tại Hollywood. McDowell được biết đến qua các phim như The One I Love, The Discovery...

Emily in Parsis trailer Lily Collins Trailer "Emily in Paris". Video: Netflix

Phương Mai (theo People)