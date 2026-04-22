Liệu Tottenham sẽ xuống hạng?

Sa lầy vì chuỗi 15 trận không thắng, Tottenham kém nhóm an toàn hai điểm khi mùa giải còn 5 vòng và đối diện nguy cơ xuống hạng lần đầu sau gần nửa thế kỷ.

Trung vệ Kevin Danso thất vọng sau khi Tottenham bị Brighton cầm hòa 2-2 trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 18/4/2026. Ảnh: Reuters

Cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh mùa này đang bước vào giai đoạn nghẹt thở, và cái tên gây chú ý nhiều nhất chính là Tottenham. Từ vị thế quen thuộc ở nửa trên bảng điểm, đội bóng thành London rơi vào vòng xoáy khủng hoảng.

Sau vòng 33, họ đang đứng thứ 18 với 31 điểm, kém hai điểm so với đội đứng ngay trên là West Ham. Trận hòa muộn trước Brighton khiến đội bóng này lỡ cơ hội thoát khỏi nhóm đèn đỏ, nhưng cũng không bị tụt lại sâu hơn vì West Ham chỉ có một điểm trên sân Crystal Palace. Cục diện vì thế gần như giậm chân tại chỗ, giữ nguyên thế bám đuổi giữa hai đội bóng thành London.

Trong khi đó, Leeds United và Nottingham Forest lại tận dụng tốt cơ hội. Leeds thắng liên tiếp để tạo khoảng cách 8 điểm so với nhóm nguy hiểm, còn Nottingham cũng vươn lên cách vị trí xuống hạng 5 điểm. Với diễn biến này, cuộc chiến trụ hạng dần thu hẹp lại, chủ yếu xoay quanh Tottenham và West Ham.

Nỗi lo lớn nhất của Tottenham là phong độ. Họ đã trải qua 15 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, và cũng chỉ thắng hai trận kể từ cuối tháng 10 năm ngoái.

Thống kê này đặt Tottenham vào nhóm có chuỗi phong độ tệ bậc nhất lịch sử giải đấu. Trước đây, những đội như Derby County mùa 2007-2008 hay Sunderland mùa 2002-2003 từng trải qua chuỗi trận không thắng dài tương tự, và đều phải xuống hạng. Dữ kiện quá khứ không đảm bảo tương lai, nhưng cho thấy mức độ nguy hiểm Tottenham đang đối mặt.

Không chỉ yếu kém về kết quả, Spurs còn gây thất vọng ở khả năng tận dụng lợi thế sân nhà. Họ mới thắng hai trận trên sân nhà ở hệ thống giải chuyên nghiệp Anh mùa này, thành tích chỉ nhỉnh hơn Sheffield Wednesday - đội đã xuống hạng từ Championship. Với một CLB từng nhiều năm góp mặt ở nhóm cạnh tranh châu Âu, đây là bước thụt lùi khó chấp nhận.

Trái ngược Tottenham, các đối thủ trực tiếp lại cho thấy dấu hiệu khởi sắc. West Ham giành 19 điểm trong 12 trận gần nhất, đủ để duy trì khoảng cách an toàn nếu tiếp tục được giữ vững. Nottingham cũng không kém cạnh với 18 điểm sau 13 trận, đồng thời bất bại trong 5 vòng gần đây. Leeds thậm chí còn bứt lên mạnh mẽ hơn khi thắng liền hai trận để tiến sát cột mốc an toàn.

Sự khác biệt về phong độ là yếu tố quan trọng ở giai đoạn cuối mùa. Khi áp lực gia tăng, những đội có phong độ tốt thường duy trì được sự tự tin và hiệu quả thi đấu. Ngược lại, một tập thể như Tottenham vốn không biết thắng suốt nhiều tháng, dễ rơi vào trạng thái căng cứng và đánh mất cơ hội ở những thời điểm quyết định.

Tiền vệ Archie Gray (trái) đánh đầu trong trận gặp Brighton. Ảnh: Reuters

Dù vậy, Tottenham vẫn còn một điểm tựa nhất định, đó là lịch đấu. Ở trận tiếp theo, họ sẽ gặp chủ nhà Wolverhampton, đội đã chính thức xuống hạng. Đây là cơ hội rõ ràng nhất để thầy trò Roberto De Zerbi chấm dứt chuỗi trận thất vọng.

Ngoài ra, trận tiếp Leeds trên sân nhà cũng mang ý nghĩa bản lề, nhất là nếu đối thủ đã gần như trụ hạng và không còn động lực lớn. Tottenham còn gặp Aston Villa khi đội bóng này phải phân tâm cho bán kết Europa League, điều có thể tạo ra lợi thế nhất định.

Tuy nhiên, hai trận còn lại, làm khách trên sân Chelsea và tiếp Everton đều tiềm ẩn rủi ro khi các đối thủ vẫn còn mục tiêu cạnh tranh suất dự Cup châu Âu. Lịch thi đấu vì thế không hẳn dễ, nhưng ít nhất mang lại cơ hội nhiều hơn so với West Ham.

West Ham phải đối mặt với chuỗi trận khó khăn hơn. Sau cuộc tiếp Everton và chuyến làm khách tại Brentford, họ sẽ lần lượt chạm trán Arsenal và Newcastle United, hai đội có thực lực và động lực lớn. Vòng cuối, họ gặp Leeds, trong một trận có thể mang tính quyết định.

Nottingham thậm chí còn có lịch thi đấu nặng nhất, với các chuyến làm khách trước Chelsea và Man Utd. Dù vậy, khoảng cách 5 điểm hiện tại giúp họ có phần chủ động hơn, khi chỉ cần thêm một chiến thắng là tiến gần mốc an toàn.

Trong nhiều mùa giải gần đây, mốc 36 đến 40 điểm thường đủ để trụ hạng. Leeds đã đạt con số này, trong khi Nottingham và West Ham cũng đang tiến gần mốc này. Vì thế, Tottenham cần một cú bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối, điều chưa từng xảy ra với họ suốt nhiều tháng qua.

Lịch sử cũng mang đến một lời cảnh báo cho West Ham. Chính họ từng lập cột mốc buồn khi giành tới 42 điểm ở mùa 2002-2003 nhưng vẫn xuống hạng. Điều này cho thấy không có ngưỡng an toàn tuyệt đối, đặc biệt trong một mùa giải mà khoảng cách giữa các đội rất sít sao.

HLV De Zerbi vẫn lạc quan khi tin rằng Tottenham có thể thắng liền 5 trận để tự quyết số phận. Nhưng thực tế mùa giải lại không ủng hộ nhận định này. Một đội bóng không thắng suốt 15 vòng khó có thể đột ngột thay đổi hoàn toàn bộ mặt chỉ trong vài tuần.

Vấn đề của Tottenham nằm ở chiến thuật, lực lượng và cả tâm lý thi đấu. Những bàn thua muộn, những trận hòa đáng tiếc và chuỗi kết quả nghèo nàn khiến niềm tin bị bào mòn. Trong cuộc chiến sinh tồn, yếu tố tinh thần đôi khi mang tính quyết định không kém chuyên môn. Đó là lý do cựu hậu vệ Jamie Carragher và tiền đạo Dean Ashton cùng dự đoán Tottenham sẽ phải xuống hạng.

5 vòng đấu còn lại sẽ quyết định số phận của Tottenham. Họ vẫn còn cơ hội, thậm chí có lịch đấu không quá bất lợi. Nhưng để tận dụng được lợi thế đó, Tottenham cần điều mà họ chưa thể làm suốt nhiều tháng, đó là thắng, và không chỉ một trận.

Xuân Bình (theo BBC Sport)