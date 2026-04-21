Ngoại hạng Anh 2025-2026 có đội đầu tiên xuống hạng

AnhWolves phải trả giá cho thành tích tồi từ đầu mùa và xuống hạng sớm 5 vòng.

Sau khi Crystal Palace hòa West Ham 0-0 trong trận đá muộn vòng 33 ngày 20/4, Wolves trở thành đội đầu tiên bị rớt khỏi Ngoại hạng Anh 2025-2026. Wolves hiện đứng cuối với 17 điểm, kém đội xếp thứ 17 West Ham 16 điểm, trong khi giải chỉ còn 5 vòng và 15 điểm tối đa để kiếm.

Wolves phải trở lại giải hạng Nhất Anh (Championship) sau 8 năm, kể từ khi họ vô địch sân chơi này và giành suất lên Ngoại hạng Anh với cựu HLV Nuno Santo năm 2018. Trong 8 năm qua tại giải đấu cao nhất bóng đá xứ sương mù, Wolves từng đạt vị trí cao nhất là thứ bảy, ở các mùa 2018-2019 và 2019-2020.

Wolves (áo vàng) hòa Arsenal 2-2 trên sân nhà Molineux hôm 18/2. Ảnh: AP

Wolves bước vào mùa 2025-2026 với HLV Vitor Pereira, người đến từ mùa trước và giúp họ trụ hạng. Nhưng qua 10 vòng đầu, họ chỉ kiếm được hai điểm. Việc bổ nhiệm HLV Rob Edwards theo hợp đồng ba năm rưỡi vào cuối tháng 11 được cho là chỉ để chuẩn bị sớm cho việc xuống hạng. Từ khi Edwards gia nhập, Wolves kiếm thêm 15 điểm, thậm chí thắng Aston Villa, Liverpool và hòa Arsenal. Nhưng sau đợt nghỉ FIFA days vừa qua, với các trận thua West Ham 0-4 và Leeds 0-3, việc xuống hạng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Burnley, đội hiện xếp thứ 19 và chỉ hơn Wolves ba điểm, nhiều khả năng sẽ theo chân. Vị trí xuống hạng còn lại có thể thuộc về một trong ba đội Tottenham (31 điểm), West Ham (33) và Nottingham Forest (36).

Nottingham đang có phong độ tốt khi bất bại 5 vòng gần nhất. West Ham cũng gây ấn tượng khi thắng hai và hòa hai trong 5 vòng gần nhất, gồm cả trận hòa Man City 1-1. Trong khi đó, Tottenham chưa thắng trận nào gần 4 tháng qua.

Giải hạng Nhất mới xác định được đội đầu tiên lên Ngoại hạng Anh mùa tới là Coventry City, đội do Frank Lampard, cựu tiền vệ của Chelsea, dẫn dắt. Hai vé còn lại là cuộc tranh chấp giữa Ipswich Town, Millwall, Southampton, Hull City và Middlesbrough.

Thanh Quý