Liên Bỉnh Phát áp lực khi đoạt giải Kim Chung

Liên Bỉnh Phát cho biết trở thành sao Việt đầu tiên đoạt giải Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc), anh càng cẩn trọng hơn khi chọn kịch bản.

Liên Bỉnh Phát chia sẻ sau khi đoạt giải Kim Chung Liên Bỉnh Phát chia sẻ về cảm xúc sau khi nhận giải Kim Chung, tại sự kiện ra mắt phim "Bẫy tiền" hôm 10/11 tại TP HCM. Video: Mai Nhật

Diễn viên nói sau khi nhận cúp Thị đế (Nam chính xuất sắc mảng truyền hình) giữa tháng 10, anh được khích lệ hơn trên chặng đường diễn xuất, bên cạnh đó là nhiều áp lực. Chứng kiến sự kỳ vọng từ người hâm mộ, diễn viên thấy cần chọn lọc, tìm hiểu kịch bản kỹ lưỡng hơn. "Tôi muốn chứng minh sự tin yêu của khán giả được đặt đúng chỗ", anh cho biết.

Liên Bỉnh Phát nhận lời trở lại màn ảnh rộng sau sáu năm bởi câu chuyện xoáy vào góc khuất bên trong mỗi người, thử thách anh ở những cảnh tâm lý cao trào. Anh đóng Đăng Thức, chàng trai vướng vào âm mưu của một tổ chức lừa đảo trực tuyến. Thức vốn có cuộc sống bình yên cùng chuyện tình lãng mạn với bạn gái tên Tâm (Tam Triều Dâng). Biến cố ập đến khi em gái Thức cần phẫu thuật tim gấp, còn mẹ Tâm vướng số nợ một tỷ đồng.

Trước áp lực cần số tiền lớn, Thức bất ngờ nhận được lời mời bí ẩn từ tin nhắn điện thoại với phần thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, đây thực chất là chiếc bẫy từ một người bí ẩn, đẩy nhân vật vào vòng xoáy tuyệt vọng. Anh đối diện nguy cơ trở thành sát nhân trước sức ép của kẻ chủ mưu.

Teaser trailer "Bẫy tiền" Trailer phim "Bẫy tiền" (đạo diễn Oscar Dương) - dự kiến ra rạp ngày 21/11. Video: Đoàn phim cung cấp

Trong tháng 11, Liên Bỉnh Phát còn đóng chính Quán Kỳ Nam - phim anh tái hợp với đạo diễn Leon Quang Lê (Song Lang). Diễn viên cho biết với anh, mỗi vai là một màu sắc khác biệt. Nếu Bẫy tiền thuộc thể loại tâm lý - giật gân, Quán Kỳ Nam là chuyện tình lãng mạn, hoài cổ của một nhà văn ở TP HCM thập niên 1980. "Là diễn viên, tôi hạnh phúc khi được đóng những phim có sắc thái đối lập như thế, thể hiện sự đa dạng của bản thân", anh nói.

Liên Bỉnh Phát bên Tam Triều Dâng - diễn viên đóng cặp cùng anh trong phim mới. Ảnh: Huy Trần

Liên Bỉnh Phát, 35 tuổi vào nghề từ năm 2018. Trước khi đến với màn ảnh, anh từng theo học ngành du lịch. Thời sinh viên, anh phục vụ quán cà phê, nhà hàng, đi múa trong các đội khánh tiết để mưu sinh. Để tăng vốn tiếng Anh, anh xin làm ở quán phố Bùi Viện. Cuối năm 2014, anh vào làm một công ty du lịch với mức lương bảy triệu đồng mỗi tháng.

Anh được biết đến qua Song Lang - phim lấy cảm hứng từ bộ môn cải lương, nhân vật chính là Dũng "Thiên Lôi" (Liên Bỉnh Phát đóng). Với vai này, anh nhận giải diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, Nhật Bản 2018. Tháng 12/2019, anh được vinh danh Ngôi sao châu Á mới tại Asian Stars Up Next Award. Năm 2021, anh đóng phim Come and go do Lim Kah Wai đạo diễn, phát hành tại Nhật Bản. Nhờ tham gia chương trình Running Man Việt Nam và Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát có độ phủ sóng lớn, tiếp cận khán giả trẻ.

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh dự Kim Chung Liên Bỉnh Phát sánh đôi minh tinh Đài Loan Trương Quân Ninh trên thảm đỏ Kim Chung tối 18/10. Khi anh xuất hiện, ban tổ chức giới thiệu vai diễn giúp anh được đề cử giải Nam chính xuất sắc. Video: Weibo

Giải Kim Chung là một trong ba giải thưởng danh giá của ngành giải trí Đài Loan (Trung Quốc), nhờ series phim The Outlaw Doctor (Hóa ngoại chi y). Nội dung xoay quanh Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) - bác sĩ có tiếng tại Việt Nam, gác lại mọi dự án đến Đài Loan (Trung Quốc) chăm sóc mẹ bệnh nặng. Không thể hành nghề y nơi xứ người, một mặt Ninh chấp nhận công việc tạp vụ ở bệnh viện, mặt khác làm bác sĩ "chui", tích góp từng đồng.

Mai Nhật