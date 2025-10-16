Đỗ Thị Hải Yến đóng cặp Liên Bỉnh Phát

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát đóng chính phim "Quán Kỳ Nam" - lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980, do Leon Lê đạo diễn.

Teaser trailer 'Quán Kỳ Nam' Teaser phim "Quán Kỳ Nam". Video: Đoàn phim cung cấp

Trong teaser ra mắt ngày 15/10, Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát lần lượt vào vai Kỳ Nam và Khang, gặp nhau trong một khu cư xá. Khang là dịch giả, đang thực hiện bản dịch cuốn sách Hoàng tử bé của tác giả Antoine de Saint-Exupéry.

Anh gặp Kỳ Nam, người phụ nữ trung niên sống bằng nghề nấu ăn cho cư dân quanh đó. Dần dần, họ hình thành mối gắn kết vượt qua tuổi tác và hoàn cảnh. Sự xuất hiện của Khang làm thay đổi nhịp sống tĩnh lặng của Kỳ Nam. Cả hai tìm thấy sự đồng cảm và an ủi mà họ thiếu vắng suốt nhiều năm.

Sau thành công của Song Lang (2018), Leon Lê trở lại với dự án thứ hai, tiếp tục khai thác những câu chuyện về ký ức, nghệ thuật và sự kết nối giữa con người. Tác phẩm quay bằng phim 35 mm với gam màu hoài cổ, một số khung hình trong đoạn giới thiệu miêu tả góc nghiêng của từng nhân vật, gợi sự liên kết giữa hai thế hệ. Ánh sáng và bố cục đối xứng nhấn mạnh cảm giác tĩnh lặng, hé mở mối quan hệ tri âm giữa Khang và Kỳ Nam.

Hồi tháng 9, tác phẩm ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada) trong hạng mục Special Presentations, sau đó trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF), Bangkok và Hawaii (HIFF). Quán Kỳ Nam đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Đỗ Thị Hải Yến sau gần một thập niên ngưng đóng phim. Trước đó, cô cho biết nhận nhiều lời mời trở lại màn ảnh nhưng không nhận vì muốn dành thời gian chu toàn cho tổ ấm, nhất là các con đang ở độ tuổi cần mẹ ở cạnh chỉ bảo, uốn nắn. Dự án gần nhất cô tham gia là Cha và con và... (2015) của đạo diễn Phan Đăng Di.

Đỗ Thị Hải Yến trong phim "Quán Kỳ Nam". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đỗ Thị Hải Yến, 43 tuổi, diễn xuất từ năm 17 tuổi trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Năm 2001, cô vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ chính Người Mỹ trầm lặng, đóng cùng hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser. Nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim được đánh giá cao về chất lượng, dự nhiều liên hoan phim quốc tế như Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010). Sắp tới, cô thủ vai hoàng hậu trong phim Hộ linh tráng sĩ, do Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện.

Liên Bỉnh Phát, 35 tuổi, được biết đến qua phim Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế, từng nhận giải diễn viên triển vọng tại giải Tokyo Gemstone Award. Tháng 12/2019, anh được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award. Hồi đầu năm, anh gây chú ý khi hợp tác mỹ nhân phim Như Ý truyện - Trương Quân Ninh - trong dự án Hóa ngoại chi y của Đài Loan.

Quế Chi