Lịch thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2023

Các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy diễn ra từ tháng 3 đến 7, thí sinh có thể tham dự nhiều đợt và đăng ký từ đầu tháng 2.

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm nay, cả 8 đợt thi đánh giá năng lực đều được Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào cuối tuần, từ 10/3 đến 4/6, nhằm thuận tiện cho thí sinh di chuyển. Thí sinh bắt đầu đăng ký từ 6/2 cho các đợt thi tháng 3-4, đến 18/3 đăng ký cho các đợt tháng 5-6. So với năm 2022, thời điểm kết thúc đợt thi cuối của năm nay sớm hơn 1,5 tháng.

Các đợt thi được tổ chức tại 6 tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gồm Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An. Tổng số địa điểm thi đặt tại các địa phương là 17, tăng hai so với năm 2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến phục vụ 86.000 lượt thí sinh, trong đó hai đợt thi vào giữa và cuối tháng 5 đông nhất, mỗi đợt 15.000. Hơn 60 trường đại học, học viện sẽ dùng kết quả thi đánh giá năng lực 2023 để xét tuyển.

Đợt thi Đăng ký thi Ngày thi Địa điểm Số chỗ dự kiến 301 9h00: 06/2/2023 10-12/03/2023 Hà Nội, Thái Nguyên 8.000 302 9h00: 06/2/2023 25-26/03/2023 Hà Nội, Hải Phòng 8.000 303 9h00: 06/2/2023 06-09/04/2023 Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa 12.000 304 9h00: 06/2/2023 22-23/04/2023 Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An 12.000 305 9h00: 18/3/2023 11-14/05/2023 Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa 12.000 306 9h00: 18/3/2023 20-21/05/2023 Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An 15.000 307 9h00: 18/3/2023 27-28/05/2023 Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định 15.000 308 9h00: 18/3/2023 03-04/06/2023 Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Phòng 12.000

Bài thi đánh giá năng lực được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm ba phần Toán, Văn học - Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên - xã hội, mỗi phần 50 câu hỏi. Về thời gian làm bài, riêng Toán diễn ra trong 75 phút, còn lại 60 phút, tổng 195-199 phút. Thí sinh thi trên máy tính và nhận giấy chứng nhận kết quả sau 14 ngày.

Lệ thí thi đánh giá năng lực 2023 là 500.000 đồng một lượt thi, tăng 200.000 so với năm ngoái.

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2023 được tổ chức theo hai đợt, lần lượt vào ngày 26/3 và 28/5. Thí sinh có thể thi cả hai đợt, trong đó đợt 1 mở cổng đăng ký từ ngày 1 đến 26/2, đợt 2 từ ngày 5 đến 28/4. Ngoài 17 điểm thi như năm 2022, Đại học Quốc gia TP HCM có thể mở thêm điểm thi tại Lâm Đồng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Thừa Thiên - Huế.

Cấu trúc đề thi được giữ cơ bản ổn định như năm 2022, gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút, tính theo thang điểm 1.200, với ba phần thi: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề. Lĩnh vực của đề thi rộng khắp, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tiếng Anh, ngôn ngữ. Thí sinh sẽ làm bài trên giấy, lệ phí 200.000 đồng.

Năm nay, khoảng 100 đại học, học viện đã đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM để tuyển sinh. Lần đầu tiên, hai đại học quốc gia công nhận kết quả hai bài thi riêng của nhau, thí sinh chỉ cần tham dự một kỳ thi, điểm sẽ được quy đổi theo công thức và được dùng để xét tuyển vào cả hai cơ sở giáo dục đại học này.

Kỳ thi Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm 2023, số đợt thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội tăng từ một lên ba, được dự kiến tổ chức vào tháng 5, 6 và 7. Hai đợt thi đầu sẽ được tổ chức tại các trường đai học ở Hà Nội như Bách khoa, Thuỷ lợi, Kinh tế quốc dân. Kỳ thi tháng 7 có thể diễn ra ở nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Thái Nguyên và Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội nói có thể đáp ứng hơn 10.000 thí sinh mỗi đợt thi.

Mốc thời gian năm 2023 Sự kiện Tháng 1 Công bố ví dụ minh hoạ về câu hỏi thi Tháng 2 Thử nghiệm bộ câu hỏi thi Tháng 3 Công bố đề mẫu và cho thí sinh đăng ký thi thử Tháng 4 Thi thử trực tuyến và đăng ký dự thi Tháng 5-7 Thi chính thức các đợt 1, 2 và 3 Tháng 8 Cung cấp dữ liệu kết quả thi cho các đơn vị xét tuyển

Bài thi đánh giá tư duy 2023 gồm ba phần Toán học, Đọc hiểu và Giải quyết vấn đề, diễn ra trong 150 phút trên máy tính với thang điểm tối đa 100. Các câu hỏi được thiết kế theo ba mức độ tư duy: tái hiện, suy luận và bậc cao. Trong đó, phần tái hiện chiếm 20-30% đề thi, mỗi phần còn lại chiếm 30-40%. Sau khi hoàn thành bài thi, các em được cấp giấy chứng nhận có giá trị trong hai năm, được đăng ký xét tuyển vào bất cứ đại học nào sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy.

Hiện, trường chưa công bố lệ phí thi đánh giá tư duy 2023. Kỳ thi năm ngoái có lệ phí 300.000 đồng, hơn 20 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.

*Xem câu hỏi mẫu đề thi tư duy 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỳ thi Đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức ngày 6/5 với tám môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Thí sinh có thể dự thi tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định).

Các ca thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra đồng thời tại hai địa điểm, cụ thể như sau:

Ca thi Môn thi Thời gian thi (phút) Môn thi Thời gian thi (phút) Ghi chú Ca 1: 7h15 - 8h45 Toán 90 Đề thi tiếng Anh sáng và chiều là tương đương Ca 2: 9h15 - 10h15; 10h45 Ngữ văn 90 Tiếng Anh 60 Ca 3: 13h15 - 14h15 Vật lý 60 Lịch sử 60 Ca 4: 14h45 - 15h45 Hóa học 60 Địa lý 60 Ca 5: 16h15 - 17h15 Sinh học 60 Tiếng Anh 60

Thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ từ 20/2 đến 9/4, lệ phí thi mỗi môn là 160.000 đồng. Căn cứ vào số lượng đăng ký, trường Đại học Sư phạm Hà Nội có thể tổ chức thêm một đợt thi nữa, cũng sẽ diễn ra trong khoảng tháng 4-5. Kết quả thi được thông báo trước 1/6, sau đó là danh sách thí sinh trúng tuyển.

Về cấu trúc, trừ Ngữ văn có 30% câu hỏi trắc nghiệm, 70% tự luận, các môn khác có 70-80% câu trắc nghiệm. Giữa tháng 1, đề minh họa của tám môn thi đã được công bố. Những trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực 2023 gồm Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2, Sư phạm Thái Nguyên, Sư phạm Vinh, Sư phạm Huế, Sư phạm Đà Nẵng, Quy Nhơn và Sư phạm TP HCM.

*Xem đề minh họa thi đánh giá năng lực 2023 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kỳ thi Đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm TP HCM

Năm nay, trường Đại học Sư phạm TP HCM lần thứ hai tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với hai đợt thi vào tháng 4 và 6.

Kỳ thi được tổ chức trong khoảng ba ngày, gồm sáu bài thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh. Các bài thi môn tự nhiên gồm 50 câu hỏi, trong đó 35 câu trắc nghiệm và 15 câu dạng trả lời ngắn, thời gian làm bài 90 phút. Cũng với thời gian tương tự, môn Ngữ văn có 20 câu trắc nghiệm, một bài luận 600 chữ, còn tiếng Anh kiểm tra bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, diễn ra trong 180 phút.

Về lệ phí, năm ngoái các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh có lệ phí 200.000 đồng một môn, Ngữ văn 300.000 và tiếng Anh 500.000 đồng. Hiện, trường Đại học Sư phạm TP HCM chưa công bố lệ phí thi năm nay.

Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều bài thi, tùy vào nhu cầu và tổ hợp xét tuyển. Thí sinh làm bài thi trên máy tính tại các điểm thi do trường quy định. Kết quả kỳ thi riêng được hai trường Sư phạm Hà Nội và TP HCM công nhận lẫn nhau.

Ngoài các kỳ thi trên, mùa tuyển sinh đại học năm 2023 còn có kỳ thi riêng của Bộ Công an, trường Đại học Ngân hàng TP HCM và trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (còn gọi là trường Đại học Việt - Pháp).

Trong lần đầu tổ chức thi riêng, ngày 19/1, trường Đại học Ngân hàng TP HCM cho biết kỳ thi gồm sáu môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm. Thí sinh được lựa chọn đăng ký thi ba hay nhiều môn theo tổ hợp xét tuyển và được dự thi nhiều đợt. Nội dung các bài thi bám sát chương trình học cấp THPT, theo định hướng kiểm tra năng lực học đại học của thí sinh.

Còn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng với các tổ hợp môn được ấn định sẵn cho từng ngành. Thí sinh đăng ký ngành nào sẽ thi tổ hợp đó. Để tham dự kỳ thi, thí sinh phải có điểm trung bình lớp 11 và 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học từ 6,5 trở lên, thời gian nộp hồ sơ lần lượt từ 13/2 và 1/5 cho hai đợt tuyển sinh.

Riêng Bộ Công an chưa công bố thông tin liên quan về kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân 2023. Năm ngoái, lần đầu tám trường công an có kỳ thi riêng. Các bài thi gồm hai phần: trắc nghiệm (25 câu Khoa học tự nhiên gồm Lý, Hóa, Sinh; 25 câu Khoa học xã hội gồm Sử, Địa, Văn hóa kinh tế xã hội; 20 câu ngoại ngữ tiếng Anh hoặc Trung) và tự luận (Toán hoặc Văn).

Thí sinh làm bài trong 180 phút, trong đó mỗi phần 90 phút, điểm tối đa là 100. Kết quả bài thi riêng sẽ kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học, trong đó điểm từ bài thi riêng chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 40%.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2022, các trường dành hơn 30.000 chỉ tiêu xét tuyển từ điểm của các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Tỷ lệ nhập học theo phương thức này chiếm khoảng 2% tổng số thí sinh nhập học của tất cả các phương thức.

