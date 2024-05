LHP Cannes 2024 nỗ lực tôn vinh nữ nghệ sĩ

PhápLiên hoan phim Cannes lần 77 có nhiều hoạt động đề cao nhà làm phim nữ, chiếu phim về phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục #MeToo.

Sự kiện diễn ra tại Pháp từ ngày 14 đến 25/5 được giới chuyên môn nhận định đề cao vị trí của phụ nữ trong làng điện ảnh. Trong số chín giám khảo, có năm người là phụ nữ, gồm biên kịch Ebru Ceylan (Thổ Nhĩ Kỳ), đạo diễn Nadine Labaki (Lebanon), Greta Gerwig (Mỹ), diễn viên Eva Green (Pháp) và Lily Gladstone (Mỹ).

Năm nữ giám khảo Liên hoan phim Cannes 2024. Từ trái qua: Ebru Ceylan, Nadine Labaki, Greta Gerwig, Eva Green và Lily Gladstone. Ảnh: Reuters

Theo Guardian, Greta Gerwig làm nên lịch sử khi trở thành nữ đạo diễn người Mỹ đầu tiên giữ chức chủ tịch ban giám khảo Cannes. "Quyết định mời Gerwig được coi là bước đi mang tính biểu tượng quan trọng đối với một lễ hội, mà trước đây vấp phải sự chỉ trích thiếu sự hỗ trợ cho các tài năng nữ", tờ này viết.

Liên hoan phim lần thứ 77 đánh dấu năm thứ ba nhà sản xuất Iris Knobloch làm chủ tịch. Bà nhậm chức năm 2022, là lần đầu Cannes có một nữ chủ tịch. Trong họp báo trước ngày khai mạc, Knobloch nói: "Việc bảo vệ sự nghiệp của phụ nữ là phần quan trọng trong vai trò của tôi. Chúng ta có thể thấy sự tiến bộ, với nhiều bộ phim do phụ nữ thực hiện ra mắt hơn trước".

LHP Cannes 2024 trước giờ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2024 trước giờ khai mạc. Video: Festival de Cannes

Sự kiện còn có diễn viên Pháp Camille Cottin với vai trò chủ trì lễ khai mạc và bế mạc, trao Cành Cọ Vàng danh dự cho minh tinh người Mỹ Meryl Streep. Trong khi Cottin thực hiện các hoạt động xã hội, phát triển dự án về quyền phụ nữ, quyền cho cộng đồng LGBTQIA+ và bình đẳng giới, Streep nhiều năm đấu tranh cho tiếng nói của phụ nữ trong showbiz.

Ngoài việc nâng cao vị thế phụ nữ, ban tổ chức duy trì cam kết của liên hoan phim trong cuộc chiến chống quấy rối tình dục, theo Al Jazeera. Sự kiện trình chiếu phim ngắn Moi Aussi (tên tiếng Anh là Me Too), do diễn viên Judith Godrèche - người tiên phong phong trào #MeToo tại Pháp - chỉ đạo. Dự án được quay trong một ngày, thu thập lời kể của nhiều nhân viên nữ từng bị quấy rối trong hoàn cảnh khác nhau.

Cảnh phim "Moi Aussi" của Judith Godrèche. Ảnh: Maneki Films

Hôm 13/4, giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux cho biết kỳ vọng Liên hoan phim Cannes năm nay không gây tranh luận như năm ngoái. Tháng 5/2023, Jeanne du Barry có Johnny Depp đóng gây tranh cãi vì chiếu khai mạc. Theo Variety, một bộ phận khán giả cho rằng Depp là gương mặt không phù hợp để đại diện cho phim mở màn. Ngoài ra, Cannes còn bị diễn viên Adele Haenel cáo buộc bao che cho những kẻ ấu dâm.

"Năm ngoái, Cannes đối mặt với cuộc bút chiến. Năm nay, chúng tôi quyết định tổ chức một liên hoan phim không có tranh cãi gay gắt để đảm bảo mối quan tâm chính của chúng ta khi có mặt ở đây là điện ảnh", Frémaux nói.

Mùa giải thứ 77 kéo dài 12 ngày, khai mạc với tác phẩm hài The Second Act do Quentin Dupieux đạo diễn. Meryl Streep, đạo diễn George Lucas và hãng phim hoạt hình Nhật Bản Studio Ghibli nhận Cành Cọ Vàng danh dự. Sự kiện có thêm hạng mục tranh giải Immersive Competition cho các tác phẩm nhập vai thực tế ảo, là một phần của dự án Cannes On Air nhằm phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo tại địa phương.

Một trong những tác phẩm được mong chờ nhất là Megalopolis của đạo diễn Francis Ford Coppola, sẽ cạnh tranh với các phim "nặng ký" như phim kinh dị The Shrouds của David Cronenberg, Kinds of Kindness do Yorgos Lanthimos đạo diễn, Parthenope của Paolo Sorrentino và The Apprentice của nhà làm phim người Đan Mạch gốc Iran Ali Abbasi.

Trung Quốc có hai đại diện, gồm Caught By the Tides của Giả Chương Kha (tranh giải Cành Cọ Vàng) và She's Got No Name do Trần Khả Tân đạo diễn, thuộc mục chiếu không tranh giải.

Quế Chi (theo CBS News, Guardian)