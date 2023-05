Cannes bị phản ứng khi chiếu phim của Johnny Depp

Pháp"Jeanne du Barry", Johnny Depp đóng, gây tranh cãi vì chiếu mở màn LHP Cannes 2023.

Tác phẩm do Maiwenn Le Besco đạo diễn sẽ công chiếu trong sự kiện khai mạc, rạng sáng 17/5 (giờ Hà Nội). Theo Variety, một bộ phận khán giả cho rằng Depp là gương mặt không phù hợp để đại diện cho phim mở màn. Jeanne du Barry đánh dấu sự trở lại của tài tử trong vai nam chính sau ba năm từ phiên tòa ly hôn vợ cũ Amber Heard.

Depp trong vai Vua Louis XV. Ảnh: Le Pacte

Trên nền tảng mạng xã hội, bạn thân của Heard là nhà hoạt động xã hội Eve Barlow mở chiến dịch phản đối sự có mặt của Depp tại Cannes 2023 kèm hashtag #CannesYouNot và cho rằng sự kiện ủng hộ những kẻ bạo hành.

Trong buổi phỏng vấn trước báo giới ngày 15/5, giám đốc Liên hoan phim - ông Thierry Fremaux - cho biết: "Tôi sống theo nguyên tắc tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tuân thủ luật pháp. Do đó, không có lý do gì để không công chiếu Jeanne du Barry, trừ khi Depp bị cấm đóng phim hoặc phim của anh ấy bị cấm ra mắt. Tôi không quan tâm về cuộc tranh luận này. Tôi chỉ đánh giá Depp dưới vai trò của một diễn viên".

Trailer phim 'Jeanne du Barry' Trailer phim "Jeanne du Barry" (Depp xuất hiện ở giây 45). Video: FilmsActu

Eric Marti, chủ tịch của Comscore France, cho rằng khán giả Pháp luôn có cái nhìn thiện cảm với Depp khi anh từng có thời gian sinh sống tại đây cùng Vanessa Paradis - diễn viên mang quốc tịch Pháp, và hai con của họ. Tài tử còn góp mặt trong phim của Pháp là Happily Ever After năm 2004.

Năm 2019, Depp được Liên hoan phim Deauville trao giải Thành tựu trọn đời. Một năm sau, ngôi sao Edward Scissorhands ra mắt phim City of Lies ở Pháp - tác phẩm bị hãng Global Road Entertainment hủy bỏ công chiếu tại Mỹ năm 2018 khi Depp vướng các rắc rối pháp lý. Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Deauville - ông Bruno Barde - khi đó nói: "Chúng tôi quyết định dựa theo lẽ phải. Nếu ai đó chưa bị kết tội, chúng tôi sẽ không đóng vai thẩm phán".

Depp thắng trong phiên tòa với vợ cũ tháng 6/2022. Vụ kiện khởi nguồn từ bài viết của Amber Heard trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Tòa ra phán quyết Amber Heard phải nộp phạt 10,35 triệu USD vì các tội danh liên quan đến phỉ báng. Heard được nhận hai triệu USD tiền bồi thường từ phía Depp, vì một luận điểm luật sư phía tài tử nêu ra trong các bài viết trên tờ Daily Mail. Hai bên sau đó đồng ý hòa giải. Heard trả Depp một triệu USD thay cho khoản tiền phạt.

Ngoài lùm xùm liên quan đến Depp, Liên hoan phim Cannes còn bị diễn viên Adele Haenel cáo buộc bao che cho những kẻ ấu dâm. Trong bức thư gửi tờ Telerama (Pháp), cô viết: "Tôi dừng đóng phim bởi sự bao che của nền điện ảnh với những kẻ xâm hại tình dục. Họ sẵn sàng dung túng cho Gerard Depardieu hay Roman Polanski và gây tổn thương sâu sắc đến các nạn nhân".

Haenel từng giành hai giải César trong sự nghiệp: Ảnh AFP

Theo Daily Mail, tháng 4, nhà làm phim người Pháp Depardieu bị 13 phụ nữ buộc tội tấn công tình dục từ năm 2004 đến 2022. Tại tòa án, luật sư của Depardieu phủ nhận các cáo buộc. Trong khi đó, Roman Polanski - đạo diễn người Ba Lan - bị gắn với sáu tội danh vào năm 1977 khi cưỡng bức một bé gái 13 tuổi.

Tại lễ trao giải César 2020, Haenel bỏ về sau khi Polanski được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với tác phẩm An Officer and a Spy. Theo Euro News, trên đường rời khỏi buổi lễ, diễn viên đã hô to: "Chúc mừng tên ấu dâm. Thật đáng xấu hổ". Haenel cũng là nạn nhân của xâm hại tình dục. Theo Variety, cô từng bị đạo diễn Christophe Ruggia lạm dụng trong giai đoạn 12 đến 15 tuổi.

Trước lời cáo buộc trên, giám đốc Liên hoan phim Cannes 2023 nói: "Nếu các bạn cho rằng chúng tôi ủng hộ những kẻ ấu dâm, các bạn đã không ngồi đây nghe tôi nói và bỏ tiền mua vé xem phim". Ông Fremaux cũng cho rằng nếu Haenel thật sự cảm thấy khó chịu, cô đã không xuất hiện tại Cannes 2019 để quảng bá cho phim Portrait of a Lady on Fire.

Những ngày qua, Liên hoan phim Cannes 2023 còn đối mặt làn sóng biểu tình của các nhân viên nhà hàng và khách sạn. Theo Variety, nhóm người thuộc Tổng Liên đoàn lao động Pháp (CGT) cho biết họ sẽ xuống đường vào ngày 19/5 để yêu cầu chính phủ tăng tuổi nghỉ hưu.

Liên hoan phim Cannes 2023 diễn ra từ ngày 16/5 đến 27/5, đánh dấu lần đầu sự kiện này được điều hành bởi một chủ tịch là bà Iris Knobloch. Dự kiến có 52 tác phẩm được công chiếu, 21 trong số đó tranh giải Cành Cọ Vàng.

Quốc Bảo