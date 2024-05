Meryl Streep khóc nhận Cành Cọ Vàng danh dự

PhápMinh tinh Meryl Streep khóc, cho biết từng nghĩ sự nghiệp kết thúc ở tuổi 40, khi nhận Cành Cọ Vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2024.

Theo Variety, diễn viên được khán giả chào đón với tràng pháo tay dài hai phút tại lễ khai mạc ở nhà hát Grand Théâtre Lumière hôm 14/5 (giờ địa phương). Trên sân khấu, ngôi sao người Pháp Juliette Binoche - đóng The Pot-au-Feu của Trần Anh Hùng - trao giải cho Meryl Streep.

Meryl Streep được chào đón ở khai mạc Cannes 2024 Khán giả chào đón Meryl Streep tại nhà hát Grand Théâtre Lumière. Video: France TV

Trong bài phát biểu, Streep nói cảm giác xem đoạn video về những cột mốc trong sự nghiệp của bà "giống nhìn ra ngoài cửa sổ chuyến tàu cao tốc, tuổi trẻ lướt nhanh đến trung niên, ở nơi tôi đang đứng tối nay".

Nghệ sĩ cũng cảm ơn liên hoan phim đã chào đón bà trở lại sau 35 năm, sau lần xuất hiện duy nhất ở sự kiện vào năm 1989 khi đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc với phim Evil Angels (tên khác là A Cry in the Dark, 1988). Khi đó, Streep sắp bước sang tuổi 40, là mẹ của ba con. Người đẹp tưởng rằng sự nghiệp của mình đã đến hồi kết thúc do đó là giai đoạn "hết thời" của các nữ diễn viên ở Hollywood.

"Lý do duy nhất khiến tôi tiếp tục là vì những nghệ sĩ tài năng mà tôi đã làm việc cùng, bao gồm bà Chủ tịch", Streep chỉ về phía chủ tịch ban giám khảo Greta Gerwig, người chỉ đạo bà trong phim Little Women (2019).

Minh tinh kết thúc bài phát biểu với lời cảm ơn đến khán giả. Bà nói đùa: "Mẹ tôi, người luôn đúng trong mọi việc, từng nói: 'Meryl, con yêu, rồi con sẽ thấy tất cả diễn ra quá nhanh'. Đúng là như vậy. Ngoại trừ bài phát biểu của tôi, nó quá dài".

Meryl Streep trên sân khấu nhận Cành Cọ Vàng danh dự. Ảnh: AFP

Trước đó, Juliette Binoche gọi Streep là "báu vật quốc tế" khi liệt kê nhiều vai diễn nổi bật của bà, từ Sophie's Choice (1982) cho đến Julie & Julia (2009). "Bà đã thay đổi cách chúng ta nhìn về điện ảnh", Binoche nói.

Variety nhận định Meryl Streep là trung tâm của lễ khai mạc. Những ca khúc trong tác phẩm bà từng góp mặt được lồng ghép xuyên suốt chương trình. Điển hình, nhạc phẩm chủ đề của Mamma Mia (2008) - do nhóm ABBA thể hiện - được phát bên ngoài thảm đỏ. Phần thể hiện The Winner Takes It All của Streep trong phim là nhạc nền cho video giới thiệu các vai diễn. Giai điệu Dancing Queen (nhóm ABBA) nổi lên khi diễn viên nhận giải thưởng.

Đại diện ban tổ chức nhận xét diễn viên luôn đấu tranh cho tiếng nói của phụ nữ trong nền công nghiệp điện ảnh. "Bà nhận thức nhiều vấn đề của phụ nữ ở Hollywood, luôn muốn thể hiện mọi khía cạnh qua nhiều tác phẩm. Trải qua gần 50 năm hoạt động và góp mặt ở vô số kiệt tác, Meryl Streep là một phần trong tình yêu của chúng tôi với điện ảnh", giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux nói.

Meryl Streep hát 'The Winner Takes It All' Meryl Streep hát "The Winner Takes It All" trong phim "Mamma Mia" (2008). Video: Universal Pictures

Meryl Streep, 75 tuổi, được đánh giá là một trong những diễn viên xuất sắc của điện ảnh Mỹ. Bà đoạt kỷ lục với 21 đề cử Oscar, giành chiến thắng ba lần. Nghệ sĩ từng được Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Nghệ thuật Quốc gia năm 2010 và Huân chương Tự do của Tổng thống năm 2014.

Diễn viên kết hôn Don Gummer năm 1978, ly thân từ năm 2017 nhưng mới công bố hồi tháng 10/2023. Cả hai có bốn con và năm người cháu.

Liên hoan phim Cannes 2024 diễn ra từ ngày 14/5 đến 25/5, đạo diễn kiêm diễn viên Mỹ Greta Gerwig làm chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng. Minh tinh người Pháp Camille Cottin chủ trì lễ khai mạc và bế mạc. Ngoài Meryl Streep, đạo diễn Star Wars George Lucas và hãng phim hoạt hình Nhật Bản Studio Ghibli cũng sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự.

Quế Chi (theo Variety)