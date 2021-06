LHP Cannes 2021 diễn ra vào tháng 7

LHP Cannes trở lại vào tháng 7 sau một năm gián đoạn, yêu cầu khán giả đeo khẩu trang, có chứng nhận xét nghiệm âm tính Covid-19 khi tham dự.

Liên hoan phim lần 74 diễn ra từ ngày 6 đến 17/7 với chủ tịch hội đồng giám khảo là đạo diễn Spike Lee. Trên IndieWire, ông Thierry Frémaux - đại diện cấp cao của liên hoan - cho biết các suất chiếu sẽ hoạt động 100% công suất. Người xem không bắt buộc phải chứng nhận đã tiêm vaccine, nhưng phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính Covid-19.

Sự kiện trở lại với phiên bản đầy đủ, gồm hạng mục Competition (tranh giải chính), Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo) và các buổi trình chiếu ở nhiều hạng mục như: Opening Night Film (buổi chiếu tối khai mạc), Special Screenings (các suất chiếu đặc biệt), Midnight Screenings (các suất chiếu khuya), Out of Competition (nhóm chiếu nhưng không tranh giải), Cannes Premiere (ra mắt ở Cannes).

Minh tinh Marion Cotillard và Adam Driver trong "Annette" - phim tranh giải ở LHP Cannes lần thứ 74. Ảnh: Sony.

Hôm 3/6, ông Thierry Frémaux - công bố các tác phẩm dự thi. Trong đó, Annette của đạo diễn Leos Carax là phim trình chiếu trong buổi mở màn liên hoan, đồng thời nằm ở hạng mục tranh giải chính. Bộ phim âm nhạc chủ đề lãng mạn này có tài tử Adam Driver và minh tinh Marion Cotillard đóng chính.

Ngoài Annette, có 23 tác phẩm cạnh tranh hạng mục Competition, với nhiều ứng viên "nặng ký". The French Dispatch của đạo diễn Wes Anderson quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm: Timothée Chalamet, Elisabeth Moss, Frances McDormand, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Bill Murray... Đạo diễn gạo cội Paul Verhoeven tranh tài với Benedetta - phim đậm tính sắc dục, bối cảnh thế kỷ 17, xoay quanh một nữ tu phải đấu tranh giữa giáo lý và ham muốn thể xác.

Asghar Farhadi - đạo diễn người Iran - mang đến Cannes tác phẩm A Hero. Farhadi từng thắng giải giám khảo và giải Kịch bản hay nhất tại Cannes vào năm 2013, 2016 với hai phim The Past và The Salesman. Apichatpong Weerasethakul góp mặt với Memoria - phim nói tiếng Anh đầu tay của anh. Năm 2010, đạo diễn Thái Lan này từng thắng giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes cùng bộ phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives. Mia Hansen-Løve - nữ đạo diễn người Pháp - từng thắng giải Un Certain Regard tại Liên hoan phim Cannes vào năm 2009, với bộ phim Father of My Children. Năm nay, cô mang đến Cannes tác phẩm Bergman Island. Phim xoay quanh câu chuyện về cặp vợ chồng tìm cảm hứng sáng tác tại hòn đảo từng truyền cảm hứng cho nhà làm phim huyền thoại Ingmar Bergman.

Hạng mục Un Certain Regard có 18 tác phẩm, trong đó, đáng chú ý là Lamb và After Yang. Lamb do Valdimar Jóhannsson đạo diễn. After Yang do Kogonada đạo diễn, Colin Farrell, Haley Lu Richardson đóng chính. Sau khi tạo dấu ấn với Columbus, Kogonada thử sức với một bộ phim thể loại viễn tưởng.

Ở các hạng mục không tranh giải khác có những tác phẩm hứa hẹn như The Velvet Underground (đạo diễn Todd Haynes), Stillwater (đạo diễn Tom McCarthy, có sự tham gia của Matt Damon).

Trailer "The french Dispatch" Trailer "The French Dispatch" - ứng viên nặng ký ở hạng mục tranh giải chính của LHP Cannes năm nay. Video: SearchlightPictures.

Đại diện liên hoan phim xác nhận minh tinh Jodie Foster sẽ được trao Cành Cọ Vàng danh dự tại sự kiện lần 74. Foster cũng là khách mời danh dự tại lễ khai mạc. Bà lần đầu tham gia Cannes vào năm 13 tuổi, cùng đạo diễn Martin Scorsese với Taxi Driver - tác phẩm đoạt Cành Cọ Vàng.

Do Covid-19, hồi tháng 5/2020, ban tổ chức liên hoan quyết định thay đổi cách thực hiện: Công bố tác phẩm dự thi vào đầu tháng 6, sau đó chiếu chúng ở các sự kiện điện ảnh từ mùa thu đến cuối năm, như LHP Toronto (Canada), New York (Mỹ), San Sebastian (Tây Ban Nha), Busan (Hàn Quốc), Venice (Italy). Loạt phim sau đó được dán nhãn "Cannes 2020" dù không ra mắt ở thành phố này.

Minh Dương (theo IndieWire)