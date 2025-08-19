Lewandowski: 'Quả Bóng Vàng chỉ mang tính thương mại'

Trung phong Robert Lewandowski ủng hộ quan điểm trước đó của Cristiano Ronaldo, khi cho rằng giải thưởng Quả Bóng Vàng không còn giữ được sự công bằng.

Phát biểu trên BBC Sport, tiền đạo Ba Lan nói rằng Barca hiện có nhiều ứng viên xứng đáng cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm. "Có những cầu thủ của Barca đủ sức tranh Quả Bóng Vàng. Tập thể này đã chứng minh sức mạnh và họ xứng đáng được ghi nhận", Lewandowski nói.

Tuy nhiên, ngôi sao 37 tuổi đặt dấu hỏi về độ uy tín của giải thưởng do tạp chí France Football tổ chức, khi so sánh với danh hiệu "The Best" của FIFA. "Tôi không biết giải thưởng nào quan trọng hơn", tiền đạo Barca nói thêm. "The Best của FIFA là nơi mọi thứ công bằng hơn. Còn Quả Bóng Vàng vốn mang tính thương mại".

Lewandowski (trái) và Messi tại lễ trao Quả Bóng Vàng ngày 29/12/2021 tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp. Ảnh: Marca

Lewandowski còn tỏ ra nuối tiếc khi nhắc lại năm 2020, Quả Bóng Vàng bị hủy bỏ do Covid-19. Khi đó, anh đã cùng Bayern Munich giành cú ăn ba lịch sử, trước khi hoàn tất cú ăn sáu trong năm 2021. "Không ai hiểu nổi quyết định đó, nhưng bóng đá đôi khi gắn liền với chính trị", Lewandowski nói với nụ cười gượng gạo.

Lewandowski từng giành Bóng Bạc năm 2021, sau Lionel Messi. Đó cũng là lần duy nhất anh đứng trong Top 3 Quả Bóng Vàng. Còn tại The Best, Lewandowski hai lần liên tiếp thắng, giải, năm 2020 và 2021.

Quả Bóng Vàng được nhà báo đại diện các đội tuyển trong Top 100 FIFA lựa chọn. Còn The Best do các đội trưởng, HLV đội tuyển, nhà báo và người hâm mộ bình chọn. Bóng Vàng đã được trao từ năm 1956, nên được coi là uy tín hơn. Còn The Best bắt đầu trao năm 2016.

Trước Lewandowski, Cristiano Ronaldo cũng từng công khai cho rằng giải thưởng này hư cấu và không phản ánh đúng màn trình diễn của các cầu thủ. "Tôi không tin Quả Bóng Vàng, vì tôi biết những công sức đã được bỏ ra cho nó sau hậu trường", siêu sao 40 tuổi nói trước trận chung kết UEFA Nations League 2025.

Quả Bóng Vàng gần đây gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là năm ngoái, khi Rodri vượt qua Vinicius để thắng giải. Toàn đội Real Madrid đã ngó lơ giải thưởng, và không nhắc gì đến Bóng Vàng cho đến nay. Không loại trừ khả năng Real sẽ tiếp tục tẩy chay giải thưởng năm nay.

Lễ trao Bóng Vàng 2025 sẽ diễn ra tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris, Pháp, tối 22/9 tới. Ousmane Dembele được kỳ vọng thắng giải nhờ cú ăn ba cùng PSG. Ngoài ra, Raphinha, Lamine Yamal hay Mohamed Salah cũng là ứng viên giành vị trí cao.

Hoàng An (theo Yahoo)