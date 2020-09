Leonardo DiCaprio kêu gọi dân Mỹ đi bầu cử

Tài tử Leonardo DiCaprio tham gia phim tài liệu với nội dung kêu gọi người dân Mỹ tham gia bỏ phiếu tổng thống mới.

Theo People, tài tử Titanic giữ vai trò dẫn chuyện trong tập phim Whose Vote Counts thuộc series tài liệu Explained của Vox Media và hãng Appian Way Productions (do Leo sáng lập) hợp tác sản xuất.

"Năm 1776, bầu cử gần như là đặc quyền của những người da trắng giàu có. Tất cả chúng ta đều sinh ra bình đẳng. Nhưng ta chỉ thực sự bình đẳng khi cùng có quyền bầu cử. Vì vậy đừng do dự!", DiCaprio nói trong đoạn video. Các ngôi sao như Selena Gomez, Arnold Schwarzenegger hay John Legend cũng góp mặt trong phim.

Leonardo DiCaprio (phải) đến Nhà Trắng họp bàn với nguyên Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2016. Ảnh: White House.

Ngoài diễn xuất, Leonardo DiCaprio dành tâm huyết cho nhiều hoạt động xã hội. Anh tích cực thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, trẻ em và những nạn nhân của thiên tai, chiến tranh. Trong quá khứ, tài tử nhiều lần ủng hộ tiền cho các ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ tại Mỹ như John Kerry, Barack Obama và Hillary Clinton.

Trailer Once Upon a Time in Hollywood Leonardo DiCaprio nhận đề cử Oscar nam chính nhờ phim "Once Upon A Time in Hollywood" (2019). Video: Sony.

Nhiều sao Hollywood kêu gọi người hâm mộ tham gia bầu cử tổng thống. Mới đây, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow và Robert Downey tham gia chiến dịch " I Am a Voter", tích cực đăng các bài viết khuyến khích việc bỏ phiếu trên mạng xã hội. Các ca sĩ Taylor Swift, Billie Eilish, Finneas, DJ Khaled hợp tác cùng tổ chức Global Citizen trong chiến dịch kêu gọi thêm một triệu người trẻ đi bầu cử.

Phương Mai (theo People)