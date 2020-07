'Inception': Cột mốc sự nghiệp Leonardo DiCaprio

Thành công của "Inception" là khởi đầu giúp Leonardo DiCaprio soán ngôi "vua phòng vé" của Will Smith.

Tháng 7, bom tấn của đạo diễn Christopher Nolan kỷ niệm 10 năm công chiếu. Phim xoay quanh Cobb (Leo DiCaprio thủ vai) - chuyên gia trộm thông tin bằng cách đột nhập vào giấc mơ của mục tiêu - bị truy nã và không thể về Mỹ gặp gia đình. Một ông trùm người châu Á đề nghị anh thực hiện phi vụ đặc biệt, đổi lấy sự xóa tội. Thay vì trộm thông tin, Cobb phải gieo ý tưởng mới vào trí óc một doanh nhân, thao túng anh này hủy bỏ cơ nghiệp do người cha mới qua đời để lại.

Trailer Inception Trailer "Inception". Video: Warner Bros.

Inception gây tiếng vang toàn thế giới, doanh thu 824 triệu USD, đoạt bốn giải Oscar trên tám đề cử. Đạo diễn Nolan nhận xét: "Leo thật tuyệt trong phim. Tôi nghĩ lý do anh ấy diễn tốt đến từ sự tận tụy trong việc tìm hiểu kịch bản và nắm bắt nhân vật. Anh ấy làm việc rất có quy tắc, kỷ luật. Bạn cần tìm được sự liên quan giữa mình và nhân vật, từ đó thể hiện cho khán giả. Điều đó rất quan trọng cho mạch cảm xúc trong phim". Nolan định hình Leo cho vai chính ngay từ khi lên ý tưởng viết Inception. Toàn bộ dàn diễn viên phụ được chọn dựa trên sự hòa hợp giữa họ với tài tử.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Leonardo dành hai tháng trao đổi với Nolan về mối quan hệ giữa nhân vật Cobb và vợ. Họ trò chuyện với nhau mỗi ngày, đôi khi cả ngày về những tình tiết. Nolan cho biết đồng nghiệp rất quan tâm tới tiểu sử của Cobb, muốn thể hiện rõ nét nhất điều đó trên phim. Tại phim trường, Leo chăm chỉ tương tác với bạn diễn. Minh tinh người Pháp Marion Cotillard - đóng vợ Cobb - là người luôn sẵn sàng tiếp chuyện anh trong những cuộc tranh luận giàu tính suy luận về các nút thắt trong Inception. Diễn viên đọc nhiều sách nghiên cứu về giấc mơ và thử thực hiện việc điều khiển chúng như trong phim. Theo NPR, một lần Leocho biết hóa giải thành công một cơn ác mộng, thay đổi các sự việc trong mơ theo ý của anh.

Bộ phim giúp tài tử kiếm hơn 50 triệu USD từ cát-xê và lợi nhuận phòng vé. Anh cũng được chia thêm phí bản quyền bán phim qua các định dạng đĩa, chiếu trên truyền hình hay trực tuyến. Tính đến nay, Inception vẫn là dự án thành công nhất với cá nhân Leo tính trên khía cạnh thu nhập. Ở Titanic, tài tử chỉ thu về khoảng 40 triệu USD, trong đó có 2,5 triệu cát-xê.

Theo Hollywood Reporter, tác phẩm vẫn thu hút khán giả sau 10 năm. Người hâm mộ nhiều năm qua vẫn tranh luận về những câu hỏi được đặt ra suốt bộ phim. Nhất là cảnh kết mang nhiều tính gợi mở khi nhân vật Cobb dùng con quay để phân biệt giữa giấc mơ và thực tại vẫn tạo ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn về điện ảnh suốt thập kỷ qua.

Leonardo DiCaprio (trái) và đạo diễn Christopher Nolan trên phim trường "Inception". Ảnh: Warner Bros.

Theo Forbes, thành công của phim giúp Leo soán ngôi "vua phòng vé" của Will Smith, giữ từ năm 2000. Tài tử liên tiếp có thêm nhiều phim ăn khách như Django Unchained (425 triệu USD), The Great Gatsby (353 triệu USD), The Wolf of Wall Street (392 triệu USD)... Năm 2015, Leo đoạt tượng vàng Oscar nam chính nhờ The Revenant của đạo diễn Alejandro González Iñárritu. Nhiều ý kiến cho rằng phim có nội dung không phù hợp với đối tượng khán giả đại chúng, nhưng lại hút khách với doanh thu 537 triệu USD toàn cầu. Sự ăn khách đó được giới phê bình nhận định đến từ "thương hiệu Leo".

Các nhà phê bình cũng đánh giá sự nổi tiếng của Leonardo DiCaprio và Will Smith rất khác nhau. Từ năm 2000 đến 2008, Smith thống trị phòng vé thế giới với tám phim liên tiếp đạt doanh thu trăm triệu USD, nhờ các thương hiệu điện ảnh như Bad Boys, Men in Black... Trong khi đó, Leo không có thương hiệu tương tự chống lưng. Mỗi tác phẩm của anh là một câu chuyện riêng, không làm lại từ những tác phẩm nổi tiếng hay sản xuất phần tiếp theo. Anh biến những dự án bị nghi ngại không hấp dẫn khán giả thành bom tấn phòng vé.

Sự khác biệt đó giúp tách biệt thương hiệu của Leo với những minh tinh, tài tử thuộc nhóm cát-xê cao nhất Hollywood khác. Khi những Robert Downey Jr., Johnny Depp khó tạo hiệu ứng ăn khách tương tự khi rời xa thương hiệu các phim làm nên thành công của họ. Leo cũng được đánh giá có khả năng hóa thân đa dạng hơn các đồng nghiệp Will Smith, The Rock (phim hành động, viễn tưởng) hay Jim Carey (phim hài).

Leonardo DiCaprio nói về biến đổi khí hậu khi nhận giải Oscar năm 2016 Leonardo DiCaprio nhận giải Oscar nam chính năm 2016. Video: The Academy.

Scott Mendelson - nhà phê bình của Forbes - nhận định thành công của Inception chứng minh Leo đúng đắn trong tư duy làm phim. Anh tạo niềm tin cho các hãng lớn để không ngại đầu tư mạnh vào những kịch bản gốc tiềm năng dù mạo hiểm. "Khán giả hiện đại dường như chỉ còn quan tâm tới nhân vật chính. Họ đến xem Pirates of the Caribbean, Venom hay Bohemian Rhapsody vì tình cảm có sẵn với các nhân vật Jack Sparrow, Eddie Brock và Freddie Mercury. Chàng trai đóng Thor không còn thu hút khi bỏ bộ đồ siêu anh hùng. Điều đó khiên thành công của Leo thêm phần kinh ngạc. Anh đi ngược lại xu hướng của thị trường và khán giả vẫn đến", Mendelson viết.

Nhờ chiếm được "ngai vàng" tại Hollywood, anh luôn là cái tên đầu tiên được các hãng tìm tới khi có một dự án tiềm năng. Đạo diễn Quentin Tarantino nói Leo gần như có thể chọn đóng bất kỳ phim nào anh thích, vì sự đảm bảo doanh thu. Diễn viên Joaquin Phoenix đùa rằng anh cùng các đồng nghiệp luôn là "phương án B" khi những dự án bị Leo từ chối suốt thập kỷ qua.

Đạt Phan