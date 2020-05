Leonardo DiCaprio kêu gọi giảm rác thải ở vịnh Lan Hạ

Tài tử Leonardo DiCaprio lo cuộc sống ngư dân ở làng chài vịnh Lan Hạ, Hải Phòng bị đe dọa vì nạn ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu.

Trên Instagram hôm 30/5, diễn viên đăng video giới thiệu cảnh đẹp ở vịnh Lan Hạ (huyện đảo Cát Bà), do Toby Harriman - tay máy chuyên quay cho National Geographic Travel - thực hiện. Anh viết: "Đây là một làng chài truyền thống ở vịnh Lan Hạ, Việt Nam, nổi trên mặt nước biển giữa những đảo đá vôi. Ngư dân sống phụ thuộc vào biển, kiếm sống bằng nghề đánh cá, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Trông như một thiên đường, kỳ thực, phương kế sinh nhai duy nhất của họ đang bị ảnh hưởng bởi nước thải, rác nhựa, hoạt động du lịch không bền vững và biến đổi khí hậu".

Video giới thiệu cảnh đẹp ở vịnh Lan Hạ do Leonardo DiCaprio đăng.

Tài tử nhắn du khách giảm tác động đến môi trường của thắng cảnh này nếu có dịp đến thăm. Nhiều khán giả tán dương lời kêu gọi của anh. Xuann - một du khách Nhật - nói cô từng thăm một làng chài tương tự ở vịnh Hạ Long và ấn tượng trước vẻ đẹp nơi đây.

Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, liền kề với vịnh Hạ Long. Vịnh rộng trên 7.000 ha, bao gồm khoảng 400 hòn đảo lớn, nhỏ. Khác với Hạ Long, tất cả đảo ở vịnh Lan Hạ được phủ đầy cây xanh, thảm thực vật. Năm 2018, vùng biển Cát Bà từng bị phát hiện ô nhiễm vì nước thải, rác trôi nổi.

Leonardo DiCaprio dành tâm huyết cho các hoạt động vì môi trường nhiều năm qua. Năm 1998, tài tử lập ra Quỹ Leonardo DiCaprio, trao hơn 100 triệu USD tài trợ cho các dự án vì môi trường như bảo tồn loài sư tử, phục hồi rừng ngập mặn, phát triển năng lượng mặt trời... Anh từng hợp tác với đài truyền hình National Geographic, HBO sản xuất các phim tài liệu về biến đổi khí hậu như Before the Flood, Ice and Fire... Tài tử từng xuất hiện cùng Cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore để cảnh báo về hiểm họa Trái Đất nóng dần lên. Leo không sở hữu những chiếc xe hàng hiệu như đồng nghiệp mà chỉ dùng những chiếc ôtô năng lượng điện, thân thiện với môi trường.

Leonardo DiCaprio nói về biến đổi khí hậu khi nhận giải Oscar năm 2016.

