Leonardo DiCaprio đi biển cùng bạn gái

Tài tử Leonardo DiCaprio cùng nữ diễn viên Camila Morrone đi dạo bên bờ biển trong chuyến du lịch đến đảo St. Barts mừng năm mới.

Ngày 7/1, trang Eonline đăng ảnh cặp sao đi chơi cùng nhóm bạn thân của Leo như nhà báo Edward Enninful, diễn viên Lukas Haas từng đóng chung The Revenant và Inception. Họ thuê du thuyền trị giá 150 triệu USD của tỷ phú Ernesto Bertarelli. Tài tử Don't Look Up mặc thoải mái với áo phông, quần lửng và mũ lưỡi trai, kính râm. Bạn gái Camila Morrone diện váy hai dây màu trắng của hãng Matteau, trang sức cùng tông.

Dù đã hẹn hò hơn bốn năm, cặp sao kín tiếng về mối quan hệ. Họ tham gia vài sự kiện lớn nhưng không bao giờ cùng lên thảm đỏ. Tháng 11/2021, nguồn tin của Eonline cho biết hai người dần cởi mở hơn trong việc xuất hiện trước công chúng: "Leo có nhiều cử chỉ thân mật hơn với Morrone khi ra ngoài. Họ trông thoải mái và hạnh phúc bên nhau. Leo đã quen với cuộc sống thường nhật bên cạnh Morrone, trái ngược thói quen dành thời gian bên những người bạn của anh ấy. Tài tử rất thích cuộc sống hiện tại với bạn gái".

Camila Morrone, sinh năm 1997, mang hai dòng máu Argentina và Mỹ. Cô là con gái của diễn viên Lucila Sola và Máximo Morrone, bố dượng cô là diễn viên gạo cội Al Pacino. Người mẫu cao 1,75 m với số đo ba vòng lần lượt 86-61-94 cm. Trong bài phỏng vấn hồi tháng 12/2019, Camila Morrone nói về mối quan hệ chênh lệch 23 tuổi với Leo: "Có nhiều mối tình khác biệt về độ tuổi tại Hollywood và trên thế giới. Tôi nghĩ người ta có quyền hẹn hò với người họ muốn".

Leonardo DiCaprio, sinh năm 1974, ít khi đề cập đến chuyện tình cảm nhưng không ngại đưa bạn gái theo mỗi khi du lịch, dự liên hoan phim. Anh từng đưa bạn gái ra mắt bố mẹ. Từ khi nổi danh với phim Titanic, tài tử chưa từng hẹn hò ai trên tuổi 25.

Trailer "Don't Look Up". Leonardo DiCaprio trong "Don't Look Up". Video: Netflix

Phương Mai (theo Eonline)