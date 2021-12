Kate Winslet 'khóc như mưa' tái ngộ Leonardo DiCaprio

Minh tinh Kate Winslet không kìm được nước mắt khi gặp lại bạn thân Leonardo DiCaprio sau ba năm gián đoạn vì Covid-19.

Trong bài phỏng vấn với Guardian đăng tải hôm 24/12, Winslet cho biết: "Tôi không thể ngừng khóc. Tôi đã quen anh ấy nửa cuộc đời này. Giống những người bạn toàn cầu khác, chúng tôi không thể gặp nhau vì Covid-19. Anh ấy là bạn thân, bạn rất thân của tôi. Chúng tôi gắn bó với nhau suốt đời".

Kate Winslet chụp ảnh chân dung ở tuổi 46. Ảnh: Guardian

Winslet cũng nhớ lại thời hai người mới quen trên phim trường Titanic, khi cặp sao đang ở độ tuổi đôi mươi. Cô cho biết Leo thường phàn nàn rằng cảm thấy tồi tệ vì điều kiện sản xuất gian khổ. "Tôi nhớ rằng mọi chuyện thật khó khăn với cả êkíp. Tuy nhiên, chúng tôi đã đồng lòng vượt qua".

Cặp sao thành bạn thân sau bộ phim, thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện thảm đỏ. Nhiều lời đồn đoán xung quanh mối quan hệ nhưng cả hai đều im lặng. Dù không yêu nhau như mong đợi của người hâm mộ, Winslet và DiCaprio trở thành tri kỷ ngoài đời thực.

Kate Winslet từng cho rằng sở dĩ họ có thể chơi thân trong một thời gian dài là vì không yêu nhau. Ngoài ra, Leonardo đối xử với cô như người bạn cùng giới. Hai người cũng đóng vợ chồng trong Revolutionary Road (2009).

Trailer phim 'Titanic' Trailer phim "Titanic" năm 1997. Video: Paramount

Leonardo DiCaprio, sinh năm 1974, từng đoạt giải Oscar và có nhiều bom tấn ăn khách. Anh cũng nổi tiếng với sở thích hóa thân nhiều nhân vật có thật, gây tranh cãi. Năm 2013, tài tử vào vai doanh nhân Jordan Belfort, từng ngồi tù vì lừa đảo cổ phiếu trong The Wolf of Wall Street. Năm 2011, Leo đóng J. Edgar trong bộ phim cùng tên về người sáng lập tổ chức FBI. Năm 2002, anh vào vai tên tội phạm Frank Abagnale Jr. trong Catch Me if You Can.

Kate Winslet sinh năm 1975 tại Berkshire, Anh. Cha cô là diễn viên không gặp thời, phải lao động tay chân để nuôi sống gia đình. Cô từng học tại Trường Kịch nghệ Redroofs thuộc thành phố Maidenhead. Gần ba thập niên đóng phim, cô được đánh giá cao bởi các vai có diễn biến tâm lý, tính cách phức tạp. Vẻ đẹp sang trọng của Winslet dần khiến các đạo diễn chú ý. Năm 2008, phim The Reader giúp minh tinh thắng giải nữ chính Oscar.