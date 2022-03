Leonardo DiCaprio bị trêu chọc việc yêu gái trẻ

Mở màn Oscar 2022, dẫn chương trình Amy Schumer trêu Leonardo DiCaprio bảo vệ hành tinh để các bạn gái trẻ của anh có môi trường sống tốt hơn.

Nghệ sĩ Amy Schumer mở đầu Oscar bằng cách "tung" hàng loạt câu đùa liên quan đến các phim đang tranh giải. Khi nhắc đến Don’t Look Up, Schumer chọc Leonardo và gu hẹn hò của anh. Cô nói: "Leonardo DiCaprio đang tích cực đấu tranh cho biến đổi khí hậu đấy. Anh ấy sẽ để lại một thế giới tốt đẹp, xanh, sạch hơn cho các bạn gái của mình. Đó là vì các cô ấy còn trẻ, còn anh ấy thì, bạn biết mà, lớn tuổi hơn nhiều".

Câu đùa hài hước khiến khán giả như Will Smith, Timothée Chalamet và Jessica Chastain bật cười. Còn nhân vật chính của câu đùa vắng mặt tại sự kiện lần này dù bộ phim Don't Look Up Leonardo đóng chính được đề cử ở hạng mục "Phim hay nhất".

Amy Schumer mở màn Oscar 2022. Ảnh: Variety

Không phải lần đầu chuyện hẹn hò của nam diễn viên 47 tuổi bị đem ra chọc. Đầu tháng 3, tại lễ trao giải BAFTAs, Rebel Wilson đùa rằng cô sẽ trao thêm giải Cô gái được Leonardo DiCaprio chú ý nhất, ngụ ý người dưới 25 - độ tuổi các bạn gái tài tử từng quan hệ tình cảm. Sau đó, Wilson nêu tên nữ diễn viên 20 tuổi Emilia Jones.

Hồi 2020 tại Quả Cầu Vàng, host Ricky Gervais đùa phim Once Upon a Time in Hollywood quá dài và nói: "Leonardo DiCaprio tham dự chiếu phim và lúc tác phẩm hết là lúc người yêu của nam diễn viên già rồi". Khi đó, Leonardo cũng có mặt và anh chỉ phản ứng nhẹ nhàng, cười ngượng.

Trong hơn 22 năm, Leonardo công khai hẹn hò tám cô gái và thường chia tay khi các cô bước sang tuổi 26. Như năm 1999, anh hẹn hò Gisele Bündchen - lúc cô mới 19 tuổi và chia tay sáu năm sau đó. Các bạn gái cũ khác Bar refaeli, Kelly Rohrbach và Nina Agdal đều chia tay Leonardo ở tuổi 25. Hiện anh hẹn hò người mẫu 24 tuổi Camila Morrone. Trong một phỏng vấn hồi tháng 11/2021 với Eonline, tài tử cho biết rất thích cuộc sống hiện tại với bạn gái. Camila Morrone và Leonardo DiCaprio từng cùng nhau tham dự lễ trao giải Oscar 2020.

Tài tử Leonardo DiCaprio cùng nữ diễn viên Camila Morrone đi dạo bên bờ biển trong chuyến du lịch đến đảo St. Barts mừng năm mới 2022. Ảnh: Eonline

Leonardo DiCaprio, 46 tuổi, lập hãng phim Appian Way năm 2004 và bắt đầu tự sản xuất phim. Hãng đứng sau thành công của hàng loạt tác phẩm do anh đóng chính như The Revenant, The Wolf of Wall Street, The Aviator... Appian Way cũng từng sản xuất phim cho nhiều tài tử Hollywood khác như George Clooney (phimThe Ides of March), Ben Affleck (Live by Night).

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Sự kiện lần 94 diễn ra sáng 28/3 (giờ Hà Nội) tại địa điểm quen thuộc - nhà hát Dolby, Hollywood. Buổi lễ năm ngoái phải chuyển đến Union Station ở Los Angeles sau khi bị hoãn vì dịch.

Quỳnh Quyên