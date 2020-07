Lee Min Ho là 'Ông hoàng quảng cáo' xứ Hàn

Hàn QuốcLee Min Ho vượt qua Kim Soo Hyun, Park Seo Joon trở thành "Ông hoàng quảng cáo" xứ Hàn nửa đầu năm.

Trong báo cáo sáng 8/7 trên On, Lee Min Ho nhận chín hợp đồng quảng cáo nửa năm qua, tổng giá trị lên tới 60 triệu HKD (khoảng 7,8 triệu USD).

Theo On, sức hút của Lee Min Ho đến từ màn trở lại sau xuất ngũ với vai diễn Hoàng đế Lee Gon trong Quân vương bất diệt. Phim không thành công về tỷ lệ người xem nhưng thông tin, hình ảnh liên quan đến Lee Min Ho vẫn xuất hiện khắp phương tiện truyền thông, mạng xã hội châu Á. Nhiều trang phục, phụ kiện tài tử diện trong phim nhanh chóng cháy hàng.

Lee Min Ho trong "Quân vương bất diệt". Ảnh: SBS.

Kim Soo Hyun đứng thứ hai với năm hợp đồng quảng cáo, thu về hơn 30 triệu HKD (hơn 3,8 triệu USD). Anh hiện gây chú ý với vai diễn Moon Kang Tae, chàng trai mồ côi, chăm sóc bệnh nhân tâm thần trong Điên thì có sao. Xếp thứ ba là Park Seo Joon nhờ sức hút của bộ phim Tầng lớp Itaewon hồi đầu năm.

Ở hạng mục ngôi sao nữ, Han So Hee vượt qua Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun trở thành nữ hoàng quảng cáo. Theo On, nhờ sức hút của vai diễn người thứ ba Da Kyung trong Thế giới hôn nhân, cô mang về 10 hợp đồng quảng cáo, bao gồm: thời trang, trang sức, sản phẩm làm đẹp, đồ uống... Cô còn được cộng đồng mạng bình chọn là "Biểu tượng nóng nhất trong ngành quảng cáo hè 2020".

Han So Hee diện trang phục Lanvin Han So Hee diện trang phục Lanvin. Video: Youtube.

Một chuyên gia nhận định trên Newsen Han So Hee đủ sức thay thế các ngôi sao quảng cáo quen thuộc. Sau Thế giới hôn nhân, tên tuổi của cô tràn ngập khắp mặt báo châu Á. Diễn viên còn có gương mặt đẹp, thần thái sang chảnh cùng thân hình cân đối với chiều cao 1,65 m. Chuyên gia nói: "Hiện tại, khó ai có thể so sánh được với Han So Hee. Nếu tiếp tục duy trì tên tuổi qua các dự án phim, cô ấy sẽ trở thành những gương mặt vàng của ngành quảng cáo như Song Hye Kyo hay Jeon Ji Hyun".

Song Hye Kyo xếp vị trí thứ hai dù không có dự án phim ảnh. Diễn viên là gương mặt yêu thích của các nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm. Trung bình, một hợp đồng quảng cáo của cô có giá 5 triệu HKD ( hơn 645 nghìn USD). Jeon Ji Hyun đứng thứ ba.

Hiểu Nhân