Lee Jung Jae gây 'sốt' lần đầu dùng mạng xã hội

Tài tử Hàn Lee Jung Jae đạt một triệu người theo dõi chỉ sau một ngày mở tài khoản Instagram.

Trong bức ảnh đầu tiên đăng lên tài khoản @from_jjlee, Lee Jung Jae mặc vest, mái tóc vuốt ngược, cười mỉm. Anh chú thích: "Tôi trông như thế này... Còn bạn đang làm gì?". Khoảnh khắc nhận về hơn một triệu lượt thích.

Bức ảnh đầu tiên của Lee Jung Jae trên tài khoản Instagram lập chiều 2/10. Ảnh: Instagram @from_jjlee

28 năm làm nghề, lần đầu tiên Lee Jung Jae sử dụng mạng xã hội. Fan để lại hàng chục nghìn bình luận: "Tôi không hề thất vọng về một bức ảnh selfie", "Những người đàn ông đẹp trai nên chụp ảnh như anh ấy"... Khán giả còn phát hiện nam diễn viên Jung Woo Sung - bạn thân của Lee Jung Jae - đã nhanh chóng bấm theo dõi tài khoản này.

Trước đó, Lee Jung Jae chủ yếu tương tác với người hâm mộ thông qua công ty quản lý hoặc fancafe (blog cá nhân do nghệ sĩ hoặc công ty quản lý lập, fan phải đăng ký thành viên để hoạt động). Trang Korreaboo đánh giá nhờ hiệu ứng của bộ phim mới nhất - Squid Game (tên Việt: Trò chơi con mực), tài tử họ Lee đã cởi mở hơn. Instagram cũng được cho là nơi để Lee Jung Jae quảng bá cho những dự án phim sắp tới.

Gần một tháng qua, tên tuổi anh lan rộng toàn cầu nhờ vai chính trong tác phẩm ăn khách hàng đầu của Netflix. Các dấu mốc về sự nghiệp của Lee Jung Jae được khán giả điểm lại, vinh danh. Anh được mời tham gia nhiều cuộc phỏng vấn, giao lưu khán giả. Hình ảnh, video của tài tử được fan chia sẻ nhiều trên Twitter.

Trong phim, Lee Jung Jae vào vai Gi Hoon, liều mạng tham gia trò chơi sống còn vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Luật chơi khắc nghiệt yêu cầu thí sinh giết nhau để sinh tồn, Gi Hoon vẫn giữ sự tích cực và làm bạn với nhiều người.

Lee Jung Jae nhận vai vì bị cuốn hút bởi kịch bản. Anh sốc vì không nghĩ dự án trở nên phổ biến toàn cầu, khiến khán giả cuồng nhiệt đến vậy. Anh nói trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến: "Xem lại chính mình đóng vai Gi Hoon, tôi nổi da gà. Tôi đã cười rất nhiều khi theo dõi tác phẩm sau khi phát hành. Đây là một trải nghiệm mới mẻ của tôi trong nghề".

Trailer Squid Game Trailer "Squid Game". Video: Youtube Netflix

Tài tử Hàn nói sẵn sàng trở lại trong Squid Game mùa 2 nếu đạo diễn cần. Anh cho biết thêm về kế hoạch sắp tới: "Tôi không chắc liệu mình có thể làm việc ở Hollywood hoặc kinh doanh giải trí ở nước ngoài với vốn tiếng Anh ít ỏi. Tôi không thể nói trước điều gì vào lúc này nhưng hy vọng có thể gặp lại người hâm mộ quốc tế qua những tác phẩm đang bấm máy".

Không chỉ Lee Jung Jae, các diễn viên khác cũng nổi như cồn nhờ Squid Game. Jung Ho Yeon (vai người chơi số 067 - Kang Sae Byeok) đã vượt 10 triệu người theo dõi trên Instagram dù trước khi phim lên sóng chỉ có khoảng 400.000 fan. Instagram của nam diễn viên Wi Ha Joon (vai Hwang Jun Ho) tăng vọt lên hơn 2,3 triệu người chỉ sau 11 ngày.

Tài tử gạo cội xứ Hàn Lee Jung Jae. Ảnh: Netflix

Lee Jung Jae sinh năm 1972, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc. Anh được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến qua series Cảm xúc (1994). Gần đây, anh được xem là gương mặt bảo chứng phòng vé Hàn qua các tác phẩm Deliver Us from Evil, Assassination, The Housemaid...

Squid Game lấy cảm hứng từ các trò chơi đường phố nổi tiếng của trẻ em Hàn Quốc. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk mất hơn 10 năm để đưa kịch bản lên phim. Phim lên sóng từ ngày 17/9, vào top 10 tác phẩm được xem nhiều trên Netflix các quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Hàn Quốc, phim ra mắt ở vị trí thứ hai và leo lên đầu bảng chỉ sau một ngày. Ở Mỹ, series nhanh chóng vượt nhiều đối thủ để giữ vị trí số một vào ngày 21/9, trở thành loạt phim Hàn đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng của Netflix Mỹ.

Tân Cao (theo Koreaboo, The Korea Herald)