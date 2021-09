Lee Jung Jae: 'Nếu thắng game tiền tỷ, tôi sẽ làm từ thiện'

Tài tử Lee Jung Jae nói nếu thắng 45,6 tỷ won như trong phim "Squid Game", anh sẽ đem quyên góp từ thiện.

Ở họp báo trực tuyến hôm 15/9, Jung Jae trả lời khi được hỏi sẽ làm gì nếu thắng số tiền lớn: "Có nhiều cách để tiêu số tiền đó. Tôi sẽ mang đi ủng hộ từ thiện". Trong Squid Game (Trò chơi con mực), Jung Jae đóng Gi Hoon, một đàn ông trung niên thất bại mọi mặt trong cuộc sống - gia đình tan vỡ, nợ nần và nghiện đánh bạc. Một ngày, anh được một tổ chức bí ẩn mời tham gia trò chơi sinh tồn, có cơ hội thắng hàng chục tỷ won nếu sống sót cuối cùng trong tổng 456 thí sinh.

Lee Jung Jae và Ê-kíp Squid Game chào độc giả VnExpress Lee Jung Jae (áo đỏ) cùng dàn diễn viên "Squid Game" chào khán giả Việt Nam. Video: Netflix

Nhiều thành viên trong ê-kíp thích thú với ý tưởng thắng khoản tiền tỷ. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk nói sẽ mang toàn bộ tặng mẹ. Tuy nhiên, anh cho biết lo lắng vì sẽ phải đóng một khoản thuế khổng lồ. Park Hae Soo - đóng nhân vật Sang Woo - nói sẽ tặng mỗi người trong ê-kíp 1 triệu won. Sau đó, anh mang một nửa đi đầu tư và tặng phần còn lại cho các quỹ bảo vệ môi trường. Heo Sung Tae - đóng tuyến phản diện - nói sẽ dành tiền xây nhà, sân bóng rổ để mời bạn bè đến chơi.

Trailer Squid Game Trailer "Squid Game", phát hành trực tuyến ngày 17/9. Video: Netflix

Các thành viên tiết lộ quá trình thực hiện Squid Game. Ở tuổi 48, nam chính Lee Jung Jae cẩn trọng khi tham gia dự án hành động. "Điều ưu tiên nhất là không ai bị thương khi quay phim. Tôi phải đảm bảo sức khỏe để không ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất. Đồng thời, tôi muốn mọi người xung quanh luôn an toàn. Sau đó, tôi và đạo diễn trao đổi cách để các cảnh quay trông hấp dẫn, gay cấn nhất có thể", anh nói với VnExpress.

Nhân vật Gi Hoon của anh có tính cách lạc quan dù cuộc sống nhiều khó khăn. Gi Hoon liều mạng tham gia Squid Game vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Dù luật chơi yêu cầu các thí sinh giết nhau để sinh tồn, anh vẫn giữ sự tích cực và trở thành bạn bè với nhiều người.

Lee Jung Jae là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc. Anh được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến qua series Cảm xúc (1994). Gần đây, anh liên tiếp có nhiều phim điện ảnh thành công như Deliver Us from Evil, Assassination, The Housemaid... và được xem như gương mặt bảo chứng phòng vé Hàn.

Squid Game lấy cảm hứng từ các trò chơi đường phố nổi tiếng của trẻ em Hàn Quốc. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk giải thích: "Thứ nhất, đây là trò bạo lực nhất tôi từng chơi lúc nhỏ. Lũ trẻ tham gia thường bị thương, rách quần áo. Tôi tưởng tượng cách người lớn chơi sẽ thế nào. Thứ hai, sân đấu được vẽ ba biểu tượng tròn, tam giác và vuông. Tôi nghĩ ba hình tượng đó chứa thông điệp về cuộc sống. Chúng có thể là nền tảng của thế giới ta đang sống".

Đạo diễn mất hơn một thập kỷ để đưa kịch bản lên phim. Anh có ý tưởng làm một tác phẩm chủ đề trò chơi sinh tồn năm 2008, ngay sau khi phát hành tác phẩm đầu tay My Father. Anh hoàn thành kịch bản năm 2009 nhưng không nhận phản hồi tích cực từ các hãng phim. Nhiều nhà sản xuất nói câu chuyện quá bạo lực và khó hút khách. Hai năm trước, Dong Hyuk phát triển lại câu chuyện vì nhận thấy nhiều điểm tương đồng bối cảnh xã hội Hàn hiện nay.

Trên mạng xã hội, một số người cho rằng phim đạo ý tưởng As the Gods Will (2014) của Nhật nhưng Dong Hyuk phủ nhận. "Tôi có ý tưởng đưa trò chơi dâm bụt nở hoa lên phim từ năm 2009. Đó cũng là tình tiết tương đồng duy nhất giữa hai tác phẩm. Tôi không sao chép. Thậm chí, tôi có ý tưởng đó trước", anh nói. Hwang Dong Hyuk sinh năm 1971 tại Seoul. Anh được biết đến với một số phim điện ảnh thành công như Silenced (2011), The Fortress (2017)...

Đạt Phan