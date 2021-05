Lee Hyori: 'Tôi hạnh phúc'

"Nữ hoàng sexy" Lee Hyori hạnh phúc khi cùng chồng - nhạc sĩ Lee Sang Soon - đi dạo, nấu ăn, vui đùa với thú cưng.

Ngày 3/5, tạp chí Harper's Bazaar đăng loạt ảnh mới của Lee Hyori và cuộc sống của cô trên đảo Jeju (Hàn Quốc). Hyori nói hạnh phúc khi được làm những việc yêu thích mỗi ngày, tận hưởng không khí trong lành ở căn nhà gỗ, xung quanh là cây cối. Buổi sáng, vợ chồng cô cùng tập thể dục, chăm sóc khu vườn nhỏ. Chiều đến cùng đàn hát, thảo luận những bản nhạc.

"Sau buổi tập yoga, tôi về nhà lúc chiều muộn, chồng tôi chuẩn bị bữa tối. Ở đây, chúng tôi được gần gũi với thiên nhiên, cùng đưa thú cưng đi dạo và thích cảm giác chạy nhảy trên những con đường đất", Hyori nói. Theo Yonhap News, Hyori rời Seoul từ cuối năm ngoái, sau khi bị chỉ trích vì đi hát karaoke thời dịch và một số rắc rối liên quan nhóm nhạc mới.

Loạt ảnh mới của Hyori được chụp tại đảo Jeju. Ảnh: Harper's Bazaar.

Vài tháng nay, cô hứng thú với gốm sứ, học hỏi các nghệ nhân và tự tay làm chén, bát, bình hoa... tặng người thân, bạn bè. Ca sĩ cho biết đã vượt qua nỗi buồn nhờ sự quan tâm, những món quà nhỏ của fan lẫn đồng nghiệp. "Khi Soon Shim qua đời, tôi rất đau khổ và có khoảng thời gian khó khăn, nhà thiết kế Yoniga đã tặng tôi một chiếc bánh ngọt, tôi thấy mình được an ủi", cô kể. Trước đó vào năm 2010, khi biết chú chó Soon Shim bị chủ bỏ rơi, vợ chồng cô nhận nuôi, xem nó như con, thường xuyên cập nhật ảnh thú cưng bên gia đình trên trang cá nhân.

Hyori cũng nói về kế hoạch sinh con, đề cao đức hy sinh, sự nỗ lực của các bà mẹ trên thế giới. Từ năm ngoái đến nay, cô tham gia nhiều khóa học thai sản, uống thuốc thảo dược và nghiên cứu sách nuôi dạy con. Vợ chồng cô không gây áp lực cho bản thân, quan niệm con cái là duyên phận. Nhạc sĩ Lee Sang Soon luôn động viên vợ, sáng tác nhiều ca khúc hay tặng cô.

Hyori nhiều lần lọt top "Biểu tượng nhan sắc", được bình chọn là "Sao nữ gợi cảm nhất Hàn Quốc" năm 2007. Ảnh: Dazed.

Lee Hyori sinh năm 1979, xuất thân nghèo khó. Cuối cấp ba, cô lọt vào mắt xanh nhà tuyển chọn tài năng DSP Media và có cơ hội học vũ đạo, thanh nhạc bài bản. Năm 1998, cô ra mắt với vai trò trưởng nhóm Fin.K.L, tạo khác biệt với làn da nâu, phong cách cowboy, nhuộm tóc và xăm mình...