Lee Do Hyun - hoàng tử phim buồn của Hàn Quốc

Lee Do Hyun - sao phim "The Good Bad Mother" - thường đóng nhân vật có chiều sâu cùng cuộc đời bi thương.

Diễn viên 28 tuổi nhận "mưa" lời khen khi vào vai nam chính Kang Ho trong bộ phim chiếu trên Netflix. Do Hyun thể hiện khả năng biến hóa với hai nhân cách: Vẻ lạnh lùng của người đàn ông 35 tuổi và sự ngây thơ của một cậu bé sau khi gặp tai nạn.

Trích đoạn phim "The Good Bad Mother" Một phân cảnh của Lee Do Hyun, Ra Mi Ran trong "The Good Bad Mother". Video: Netflix K-Content

Theo Esquire, tài tử cho biết từng khóc vì không thể nói đúng thoại trong cảnh quay đầu tiên, dù đã luyện tập xuyên đêm. Sau khi tâm sự với bạn diễn Ra Mi Ran, Do Hyun nhận ra cần thả lỏng và nhẹ nhàng lấy cảm xúc cho nhân vật.

Trước The Good Bad Mother, Lee Do Hyun được mệnh danh hoàng tử dòng phim Melodrama (thể loại tâm lý - buồn, xoáy sâu vào tâm hồn nhân vật). Anh bắt đầu tạo tiếng vang khi hóa thân Go Chung Myung - chàng cận vệ dành cả cuộc đời để bảo vệ người anh yêu - trong Hotel Del Luna (2019). Chung Myung hy sinh tính mạng vì Man Wol, thậm chí hóa thành đom đóm để ở cạnh cô 1.000 năm. Cách diễn xuất của Do Hyun khơi gợi sự đau thương triệt để.

Tạo hình của Lee Do Hyun trong "Hotel Del Luna". Ảnh: tvN

Theo Soomoi, khi quay xong bộ phim, Do Hyun nói: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng hay nhẹ nhõm sau bất kỳ cảnh nào trong mọi tác phẩm, kể cả Hotel Del Luna. Dù vậy, tôi không biết nếu được diễn lại tôi có thể làm tương tự không, bởi trong khoảnh khắc đó tôi đã đặt toàn bộ tâm hồn vào nhân vật".

Lee Do Hyun có vai chính đầu tiên trong 18 Again (2020), mang về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang. Anh hóa thân Goo Woo Young - người đàn ông 37 tuổi trong cơ thể của nam sinh 18 tuổi do một tai nạn kỳ lạ. Woo Young lấy thân phận bạn bè để giúp đỡ hai con và âm thầm bảo vệ vợ. Tài tử đưa khán giả qua nhiều cung bậc vui buồn.

Trong cuộc phỏng vấn với Star & Style, Do Hyun cho biết anh đã chăm chỉ nghiên cứu kịch bản, nhân vật và diễn xuất ở từng phân cảnh. "Tôi không bao giờ thực sự kiệt sức trong quá trình quay phim. Ngay cả khi điều đó xảy ra, tôi cũng không cảm nhận được. Tôi thường bất tỉnh sau khi quay và thức dậy vào buổi tối hôm sau. Tôi nghĩ khi quá phấn khích, tôi sẽ quên rằng mình đang mệt mỏi", Do Hyun nói với Korea JoongAng Daily.

Sau thành công của 18 Again, Do Hyun xuất hiện trong bom tấn Sweet Home (2020) - phim Hàn có kinh phí sản xuất cao nhất Netflix. Vào vai Eun Hyuk, diễn viên thể hiện thần thái lạnh lùng của thủ lĩnh khu chung cư. Trái ngược vẻ ngoài khô khan, Eun Hyuk giàu lòng trắc ẩn, sẵn sàng hy sinh để cứu mọi người trong nhóm. Do Hyun có màn kết hợp ăn ý với Go Min Si khi truyền tải sự cảm động của tình anh em.

Lee Do Hyun lần đầu đóng thể loại kinh dị - hành động trong "Sweet Home". Ảnh: Netflix

Trong Youth of May (2021), anh tiếp tục đóng cùng Go Min Si. Lấy bối cảnh năm 1980 tại thành phố Gwangju, phim nói về tình yêu giữa chàng sinh viên y khoa Hee Tae và y tá Myung Hee. Cả hai bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và nhận kết cục thương tâm. Do Hyun khắc họa tốt tâm trạng của Hee Tae trong từng giai đoạn: Sự vui vẻ, ngọt ngào trong hồi đầu và nét u buồn ở nửa sau. Tài tử mang đến hình ảnh chàng trai đau khổ kể từ ngày người anh yêu qua đời.

Theo Baeksang Official, Do Hyun cho biết bản thân đắm chìm vào Hee Tae. Anh không phải nỗ lực để xây dựng cảm xúc, chỉ cần nhìn Min Si thì diễn xuất tuôn trào một cách tự nhiên.

Gần đây, Do Hyun cho thấy lối diễn linh hoạt trong The Glory (2022) - đoạt giải Phim truyền hình xuất sắc tại Baeksang. Anh vào vai Yeo Jeong - bác sĩ với quá khứ tổn thương, cùng Dong Eun trả thù những kẻ từng bắt nạt cô. Diễn viên thể hiện hai nét đối lập - hiền lành và nguy hiểm.

Lee Do Hyun trong 'The Glory' Yeo Jeong (Lee Do Hyun) nhìn thấy những vết sẹo của Dong Eun (Song Hye Kyo). Video: Netflix Vietnam

Theo Korea JoongAng Daily, Do Hyun hy vọng khán giả tìm thấy năng lượng tích cực trong các tác phẩm của mình và lấy đó làm động lực để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Diễn viên không cho phép bản thân ngạo mạn hay ngủ quên trên chiến thắng. Trên The Korea Times, tài tử cho biết đang cố gắng trau dồi tiếng Anh với tham vọng phát triển sự nghiệp ở Hollywood.

Lee Do Hyun sinh ngày 11/4/1995, trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên thuyết phục bố cho phép anh theo đuổi đam mê diễn xuất. Trước khi được chú ý, anh đóng vai phụ trong các phim Prison Playbook (2017), Still 17 (2018), Cô tiên dọn dẹp (2018).

Thanh Giang