'The Good Bad Mother' - phim về tình mẫu tử

Kang Ho gặp tai nạn khiến anh bị liệt và mất trí nhớ, được mẹ Young Soon chăm sóc trong "The Good Bad Mother".

* Bài tiết lộ nội dung phim

Trailer "The Good Bad Mother" Trailer "The Good Bad Mother" (Người mẹ tồi của tôi) - dài 14 tập. Video: Netflix Vietnam

Phim do Bae Se Young viết kịch bản, xoay quanh mẹ con Young Soon (Ra Mi Ran) và Kang Ho (Lee Do Hyun). Khi mang thai Kang Ho, trang trại lợn của vợ chồng Young Soon - Hae Sik bị kẻ xấu đốt cháy. Hae Sik bị sát hại trong lúc cố gắng tìm hiểu sự thật.

Young Soon cố gắng nuôi dạy con trở thành công tố viên nhưng anh đối xử lạnh nhạt với bà. Vào ngày Kang Ho cùng vợ sắp cưới về thăm mẹ, anh gặp tai nạn khiến toàn thân bị liệt và mất trí nhớ, chỉ còn nhận thức và suy nghĩ như đứa trẻ bảy tuổi.

Người mẹ tồi của tôi truyền tải câu chuyện nhân văn về tình mẫu tử khi xoáy sâu vào bi kịch của gia đình Kang Ho. Ở những tập đầu, tác phẩm cho thấy mối quan hệ ngột ngạt cũng như mặt xấu của cả hai mẹ con.

Young Soon luôn khắt khe, chì chiết và bắt Kang Ho học, không cho cậu ăn no hay tận hưởng niềm vui cuộc sống. Lúc phát hiện con thích vẽ, Young Soon lập tức xé đôi bức tranh.

Trưởng thành trong sự hà khắc và thiếu vắng tình thương, Kang Ho trở thành người lạnh lùng và tàn nhẫn. Dù làm công tố viên, anh nhận hối lộ và không đứng về phía chính nghĩa. Kang Ho hành động giống những kẻ đã sát hại bố anh năm xưa. Thậm chí, anh muốn làm con trai nuôi hợp pháp của Woo Byeok (Choi Moo Sung) - người từng giết bố.

Ở hồi giữa, phim khai thác góc nhìn của từng nhân vật chính, dần hé lộ tâm tư của họ. Young Soon biến mình thành người mẹ tồi vì muốn Kang Ho mạnh mẽ, trở thành người có quyền lực để tránh kết cục giống bố. Ngoài mặt, Young Soon tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu bên trong, bà luôn quan tâm tới con: Lén bôi thuốc lên vết thương của Kang Ho khi cậu ngủ, dán lại bức tranh từng xé. Suốt cuộc đời, Kang Ho là động lực giúp Young Soon tiếp tục chiến đấu. Khi gặp khó khăn, bà tự dặn lòng phải mạnh mẽ, không được gục ngã vì con.

Hai diễn viên chính trong "The Good Bad Mother": Lee Do Hyun (trái) và Ra Mi Ran. Ảnh: Netflix

Kang Ho thực chất luôn biết tình yêu thương mẹ dành cho anh, chưa bao giờ ghét hay oán hận bà. Tất cả điều anh làm - từ việc trở thành công tố viên, tiếp cận kẻ thù cho tới xa lánh người thân, đều với mục đích trả thù và tìm lại công lý cho bố. Anh tự thực hiện kế hoạch vì không muốn mẹ và những người xung quanh gặp nguy hiểm.

Phim có chi tiết về loài lợn, ẩn dụ cho nhân vật cũng như mối quan hệ của hai mẹ con: "Loài lợn không thể ngẩng đầu, cả đời chỉ nhìn mặt đất. Cách duy nhất giúp chúng được ngắm nhìn bầu trời là khi chúng ngã lăn quay". Tai nạn Kang Ho gặp phải là cơ hội thứ hai để bắt đầu lại cho hai mẹ con.

Tác phẩm tạo dựng được bầu không khí ấm áp sau khi Kang Ho mất trí nhớ, ở bên mẹ. Lần này, Young Soon dạy dỗ con bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Với Kang Ho, anh được trở lại tuổi thơ khi tâm hồn còn trong sáng. Niềm vui được ở cạnh mẹ và người dân ấp Jou xua tan những đau đớn thể xác. Cậu bé ngày ngày chỉ biết học giờ đây có thể nở nụ cười hạnh phúc.

Tình cảm làng xóm trong phim khơi gợi sự thân thương, hài hước. Mọi người trong ấp Jou đều quý mến nhau, hết lòng giúp đỡ Young Soon và Kang Ho khi cần. Trong cuộc đời u ám của Kang Ho, Mi Joo (Ahn Eun Jin) - cô gái sống cùng ấp Jou - sưởi ấm trái tim anh. Sau nhiều năm, Mi Joo vẫn yêu Kang Ho dẫu anh từng bỏ rơi cô. Những tương tác giữa Kang Ho và hai con chung với Mi Joo được xây dựng đáng yêu.

Điểm sáng của phim là diễn xuất của Lee Do Hyun và Ra Mi Ran. Lee Do Hyun thể hiện khả năng biến hóa: Vẻ lạnh lùng, vô tâm của người đàn ông 35 tuổi và sự ngây ngô của cậu bé bảy tuổi. Khi hóa thân trẻ em, Lee Do Hyun gây ấn tượng với nụ cười dễ thương, ánh mắt và giọng nói hồn nhiên. Vào vai Young Soon, Ra Mi Ran có lối diễn nhập tâm, biểu đạt trọn vẹn các sắc thái cảm xúc của người mẹ với tình yêu thương con sâu đậm. Tương tác giữa Lee Do Hyun và Ra Mi Ran ăn ý, đẩy yếu tố xúc động lên cao trào trong nhiều phân đoạn. Dàn diễn viên phụ tròn vai và mang tới màu sắc riêng.

The Good Bad Mother hiện nhận 8.3 điểm trên IMDb, nằm trong top 10 phim được xem nhiều nhất ở 29 quốc gia trên Netflix, hiện đứng đầu lượt xem ở Việt Nam. Trên các diễn đàn phim, tác phẩm nhận "cơn mưa" lời khen, trong đó diễn xuất của Lee Do Hyun được đánh giá cao.

Thanh Giang