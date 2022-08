Lễ viếng ba cảnh sát chữa cháy

Đại tướng Tô Lâm thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ.

Trong sổ tang, Bộ trưởng Tô Lâm viết: "Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ công an sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dược giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân".