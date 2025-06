Lễ thành hôn của tỷ phú Jeff Bezos

VeniceTỷ phú Jeff Bezos và cựu MC Lauren Sánchez trao lời thề nguyện trước hơn 200 khách mời trên đảo San Giorgio Maggiore.

Theo People, buổi lễ diễn ra vào ngày 27/6, mở đầu bằng ca khúc Can't Help Falling In Love do ca sĩ Italy - Matteo Bocelli, con trai của danh ca mù Andrea Bocelli - thể hiện. Đây là bản tình ca kinh điển của "ông hoàng rock and roll" Elvis Presley, ra mắt năm 1961.

Sau hôn lễ, cô dâu mới Lauren Sánchez, 56 tuổi, đăng bức ảnh cưới đầu tiên lên Instagram. Trong ảnh, bà và tỷ phú Jeff Bezos cười tươi khi sánh bước bên nhau trong lễ cưới. Vogue cho biết Lauren Sánchez mặc váy cưới thắt eo theo phong cách nàng tiên cá do thương hiệu Dolce & Gabbana thiết kế riêng, đeo đôi bông tai từ nhà mốt.

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos trong không gian tiệc cưới ngày 27/6. Ảnh: Instagram/ Lauren Sánchez

Cặp sao khởi động chuỗi tiệc cưới từ ngày 26/6, bắt đầu bằng tiệc đón khách tại một tu viện kín cạnh nhà thờ Madonna dell'Orto church. Sự kiện gây chú ý với dàn khách mời toàn sao và nhiều nhân vật thuộc giới siêu giàu, quyền lực.

Tờ CNN cho biết Tòa thị chính Venice ban hành một sắc lệnh cấm người đi bộ di chuyển quanh nhà thờ từ cuối buổi chiều đến nửa đêm. Hầu hết người tham dự tuân theo yêu cầu không dùng mạng xã hội, ít đăng tải thông tin liên quan. Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự tính do thành phố có mưa to.

Vợ chồng nhà sáng lập Amazon vẫy tay chào công chúng trên đường đến nơi tổ chức lễ thành hôn. Ảnh: Backgrid

Chuỗi tiệc cưới của ông bà Bezos dự kiến khép lại vào ngày 28/6 bằng một sự kiện tại khu phức hợp các xưởng đóng tàu Arsenal of Venice. Đây là địa điểm lịch sử của địa phương, từng là nơi tập trung các xưởng đóng tàu và kho vũ khí. Ban đầu, ban tổ chức dự định mở tiệc tại tòa nhà cổ hơn 700 tuổi Scuola Vecchia della Misericordia, nhưng phải thay đổi kế hoạch vì lo ngại biểu tình.

Trước đó, tờ AP cho biết hơn 80% vật dụng của đám cưới có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất địa phương, bao gồm tiệm bánh ngọt gần 150 tuổi - Rosa Salva, xưởng sản xuất đồ thủy tinh Murano - Laguna B. Cặp sao muốn tôn vinh văn hóa Venice nhằm thể hiện lòng biết ơn nơi này đã đón tiếp họ và các khách mời.

Ngoài ra, cả hai yêu cầu những người dự tiệc không tặng quà cưới. Thay vào đó, họ sẽ dùng danh nghĩa của khách mời để quyên góp cho các cơ sở văn hóa, bảo vệ môi trường và giáo dục của thành phố. Ba nơi nhận tài trợ gồm: văn phòng UNESCO Venice, tổ chức Corila và Đại học Quốc tế Venice.

Hiện đám cưới vấp phải sự chỉ trích từ các nhà hoạt động địa phương, đối mặt nhiều cuộc biểu tình. Người phản đối cho rằng sự kiện của cặp sao sẽ làm xáo trộn Venice, tăng thêm lượng người đến thành phố vốn rất đông và không đem lại lợi ích cho dân bản địa. Những ngày qua, các biểu ngữ "No Space for Bezos (Không có chỗ cho Bezos)" giăng khắp nơi.

Nhóm biểu tình treo băng rôn phản đối Jeff Bezos Những nhà hoạt động treo áp phích phản đối tỷ phú Jeff Bezos trên tháp chuông San Giorgio hôm 12/6. Video:Instagram/ No Space for Bezos

Ông Jeff Bezos, 61 tuổi, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Ban đầu, ông xây dựng Amazon như một cửa hàng sách trực tuyến, sau đó mở rộng thêm các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, ông đưa Amazon trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới. Năm 2021, ông thôi chức Giám đốc điều hành. Theo Forbes, Jeff Bezos hiện là người giàu thứ ba trên thế giới với 227,4 tỷ USD, xếp sau "trùm công nghệ" Elon Musk và nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg.

Bà Lauren Sánchez, 56 tuổi, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Sánchez là diễn viên, chủ hãng phim Black Ops Aviation và tác giả truyện thiếu nhi. Tháng 4, cô gây chú ý khi thực hiện chuyến bay vào rìa vũ trụ cùng phi hành đoàn toàn nữ, trong đó có Katy Perry. Ngoài ra, cô có một con trai với bạn trai cũ - cầu thủ bóng bầu dục Tony Gonzalez.

Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi Bezos tuyên bố ly hôn nhà văn MacKenzie Scott. Cùng thời điểm, Sánchez chia tay người chồng chung sống 13 năm, Patrick Whitesell. Họ tổ chức đính hôn trên du thuyền Koru bên bờ biển Amalfi, Italy tháng 8/2023. Theo L'Officiel Mỹ, Bezos cầu hôn Sánchez với chiếc nhẫn kim cương 20 carat trị giá 2,5 triệu USD.

Theo nguồn tin của Page Six, họ có thể đã đăng ký kết hôn tại Mỹ sau khi ký hợp đồng tiền hôn nhân trị giá hàng triệu USD. Một luật sư nổi tiếng tại Florida giải thích việc ông Bezos và bà Sánchez làm thủ tục tại Mỹ nhằm tránh rắc rối pháp lý có thể nảy sinh nếu cưới ở nước ngoài. Trò chuyện với tờ The Times of London, đại diện giới chức Venice xác nhận cặp sao không làm thủ tục kết hôn tại đây. Hiện cặp sao chưa lên tiếng về thông tin.

Phương Thảo (theo People, CNN)