Dàn sao dự tiệc trước hôn lễ tỷ phú Jeff Bezos

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ sắp cưới - MC Lauren Sánchez - trước giờ tổ chức tiệc cưới. Ảnh: Backgrid

Theo Reuters, cặp sao thắt chặt an ninh trong ba ngày diễn ra hôn lễ (từ ngày 26 đến 28/6) để bảo vệ dàn khách mời khoảng 200 đến 250 người khỏi nhóm biểu tình phản đối đám cưới. Chuỗi sự kiện có thể tốn khoảng 55 triệu USD.

Cô dâu chú rể dự kiến trao lời thề nguyện trên đảo San Giorgio vào ngày 27/6. Theo nguồn tin của Page Six, cả hai có thể đã đăng ký kết hôn tại Mỹ sau khi ký hợp đồng tiền hôn nhân trị giá hàng triệu USD. Một luật sư nổi tiếng tại Florida giải thích việc ông Bezos và bà Sánchez làm thủ tục tại Mỹ nhằm tránh rắc rối pháp lý có thể nảy sinh nếu cưới ở nước ngoài. Trò chuyện với tờ The Times of London, đại diện giới chức thành phố xác nhận cặp sao không làm thủ tục kết hôn tại Venice. Hiện cặp sao chưa lên tiếng về thông tin.