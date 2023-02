Lê Thanh Hòa làm show Resort 2023

Lê Thanh Hòa cho biết bộ sưu tập ra mắt vào ngày 6/4 tiếp tục khai thác các chất liệu cao cấp như lụa tơ tằm, chiffon, taffeta, linen, organza... kết hợp bảng màu nhẹ nhàng, tươi mát: trắng, nude, xanh da trời, hồng pastel... Yếu tố sang trọng và trẻ trung là điểm cốt lõi của show lần này.

"Tôi đã chuẩn bị cho show từ cách đây rất lâu. Nhìn thiết kế của mình trên sàn diễn, xung quanh là sự đón nhận của khán giả khiến tôi hạnh phúc. Điều này là động lực để tôi nỗ lực sáng tạo và say mê thời trang nhiều hơn", Lê Thanh Hòa nói.

Một số thiết kế của bộ sưu tập được hé lộ qua bộ ảnh quảng bá show diễn. Vẻ đẹp thiên nhiên từng khắc họa trong show Sa Vũ năm ngoái tiếp tục được phát triển, thông qua hình ảnh của nắng và bóng râm. Trên nền trời biển, vách đá, trang phục nổi lên, phô bày kỹ thuật thủ công với áo ánh kim thêu hoa, sơ mi lụa thêu tay và đính hoa 3D...

Từ đầu năm tới nay, các thiết kế của Lê Thanh Hòa được nhiều sao quốc tế lựa chọn nhờ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các nền tảng kỹ thuật số. Tại lễ trao giải Grammy vừa qua, ca sĩ Miranda Lambert, Jordan Chiles, Sevyn Streeter khoe dáng trên thảm đỏ trong những bộ đầm đa phong cách của nhà thiết kế Việt. Đầu tháng 2, MC gốc Việt Jeannie Mai được tôn đường cong với đầm đuôi cá, cúp ngực tại một sự kiện ở Atlanta. Tại Liên hoan phim Sundance 2023 hồi tháng 1, diễn viên Bella Thorne chọn đầm xuyên thấu thuộc bộ sưu tập Sa Vũ.

Lê Thanh Hòa sinh năm 1985, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Nhiều người đẹp Việt chọn trang phục của anh như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên, H’Hen Niê, Thùy Tiên, Phạm Hương, Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà...

Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week... Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An.

Show 'Sa Vũ' của Lê Thanh Hòa Show "Sa Vũ" của Lê Thanh Hòa hồi tháng 4/2022. Video: Nhân vật cung cấp

Ý Ly