Miranda Lambert diện đầm Lê Thanh Hòa ở Grammy

MỹCa sĩ Miranda Lambert diện đầm xẻ ngực do Lê Thanh Hòa thiết kế trên thảm đỏ Grammy 2023, tối 5/2.

Nghệ sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng tôn đường cong với bộ đầm dự tiệc khoét cổ chữ V. Thiết kế được phát triển từ bộ sưu tập Sa Vũ của Lê Thanh Hòa ra mắt hồi tháng 4/2022. Trang phục nhấn vào phần vai độn tạo sự quyền lực, đính đá, cườm tỉ mỉ kết hợp các sợi xích tua rua. Miranda phối đầm cùng giày mũi nhọn đơn giản, tiết chế trang sức, phụ kiện để tránh rườm rà.

Miranda Lambert cùng chồng Brendon McLoughlin dự Grammy 2023. Ảnh: AFP

Lê Thanh Hòa cho biết từ cuối tháng 12/2022, êkíp của nữ ca sĩ đã liên hệ và đặt may trang phục để chuẩn bị cho lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 65. Lấy cảm hứng từ phong các nhạc đồng quê của Miranda, anh chọn kiểu mốt boho chic, xử lý sao cho mềm mại và sang trọng, tạo nét quyến rũ cùng hiệu ứng thon gọn. Thiết kế tốn khoảng 168 giờ thực hiện.

Sinh năm 1983 tại Mỹ, Miranda Lambert nổi tiếng với các ca khúc Tin Man, The House that Built Me... Trong suốt 22 năm sự nghiệp, cô từng giành nhiều giải thưởng Grammy, trong đó có Album nhạc đồng quê xuất sắc 2015, Giọng ca đồng quê xuất sắc 2011. Ở Grammy lần này, cô được đề cử ở bốn hạng mục: Album nhạc đồng quê, Ca khúc đồng quê, Trình diễn solo đồng quê, Trình diễn nhóm đồng quê.

Miranda từng kết hôn với ngôi sao nhạc đồng quê, Blake Shelton và chia tay tháng 7/2015 sau bốn năm cưới. Sau đó, cô hẹn hò ca sĩ Anderson East, Evan Felker... Hiện người đẹp sống cùng chồng - nhân viên cảnh sát Brendon McLoughlin.

'If I Was a Cowboy' - Miranda Lambert MV "If I Was a Cowboy" của Miranda Lambert được đề cử Ca khúc đồng quê xuất sắc ở Grammy 2023. Video: Youtube Miranda Lambert

Lê Thanh Hòa sinh năm 1985, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Nhiều người đẹp Việt chọn trang phục của anh như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên, H’Hen Niê, Thùy Tiên, Phạm Hương, Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà...