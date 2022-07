Lê Tấn Hi - 'vua về nhì' ở VnExpress Marathon

Tham gia tất cả các giải VnExpress Marathon từ năm 2019, Lê Tấn Hi vẫn lỡ hẹn với chức vô địch, dù có thời điểm đã ở rất gần chiến thắng.

"Chúng ta đang có cuộc đua song mã ở những mét cuối cùng của VnExpress Marathon Imperial Huế 2022. Ai sẽ trở thành nhà vô địch mới của giải. Hãy cùng nín thở chờ đợi", giọng của MC cất lên khi hai vận động viên Lê Tấn Hi và Bùi Thế Anh xuất hiện sau khúc cua cuối và mở tốc độ. Dáng vẻ quyết tâm, bung hết sức lực cho thấy không ai muốn về nhì.

Vài chục giây sau đó, Thế Anh là người đầu tiên băng qua vạch đích. Tấn Hi về nhì. Nếu tính các giải VnExpress Marathon tham gia trước đó, đây là lần thứ 5 chân chạy cao 1m48 tuột mất ngôi vô địch.

Thất bại nào cũng đáng tiếc, nhất là thua trong gang tấc. Nhưng với Lê Tấn Hi, sự tiếc nuối còn lớn hơn thế bởi anh đã dẫn đầu gần như toàn bộ cuộc đua. Thậm chí có những thời điểm anh bỏ xa các đối thủ bám đuổi tới hàng km. "Tôi đã có một ngày thi đấu tốt nên không buồn khi chưa vô địch VnExpress Marathon. Ngược lại, tôi cảm thấy tự hào khi đã chiến thắng bản thân mình", anh nói về kết quả ngày 10/4 ở Huế.

Tấn Hi về đích tại VM Huế 2022. Ảnh: VM

Trong cái lạnh 20 độ C hôm đó ở cố đô Huế, Tấn Hi với dáng người nhỏ, đứng lọt thỏm giữa dàn vận động viên cao to ở vạch xuất phát VnExpress Marathon. Đồng hồ vừa nhảy số, chân chạy ngay lập tức mở tốc và tiến về phía trước. Đây đã là thứ 5 anh góp mặt ở VM và cũng xác định mục tiêu là "phải chạy thật nhanh để một lần đứng ở vị trí cao nhất".

"Tôi không chạy theo chiến thuật mà chỉ muốn tiến thật nhanh về phía trước", anh nói. Khao khát vô địch giúp anh có những cú bứt tốc mạnh mẽ để bắt đầu tách nhóm ở nửa sau hành trình. Lúc này, người so kè với Lê Tấn Hi chỉ còn Bùi Thế Anh. Trong đó, Tấn Hi vẫn giữ lợi thế khi dẫn trước ở phần lớn đường đua.

Bước ngoặt chỉ xảy ra ở những kilomet cuối khi Bùi Thế Anh dồn hết sức để tung cú nước rút, tranh chấp chức vô địch. Hai người họ tạo ra một cuộc đua gay cấn trong một ngày thời tiết tuyệt đẹp ở Huế. Kết quả, Thế Anh mới là runner cán đích đầu tiên, hơn 6 giây so với người về nhì. Điều tương tự cũng xảy ra khi anh thi đấu tại VM Quy Nhơn 2022, dẫn trước phần lớn quãng đường nhưng lại để vuột chiến thắng ở những phút cuối.

Dù chưa thể vô địch, chân chạy sinh năm 1991 cho rằng đó là một trải nghiệm thú vị và khó quên trên hành trình thi đấu nhiều năm của mình. Ít nhất, thành tích 2:35:00 tại VnExpress Marathon Huế đã giúp anh lập PR cá nhân trong hệ thống VM. Đây là mốc thời gian mà ít ai nghĩ một chân chạy nhỏ người, sải chân ngắn có thể đạt được.

Lê Tấn Hi (áo xanh dương) chạy trong top đầu với những runner có thể hình vượt trội. Ảnh: VM

Runner thuộc biên chế của điền kinh Lâm Đồng chỉ nặng 40 kg. Thời điểm bắt đầu chạy, anh nhận được nhiều ý kiến cho rằng thể trạng này khó phù hợp với một vận động viên thành tích cao. Nhiều người còn lo sợ anh thua thiệt về thể lực, sức bền khi chạy trong môn thể thao khắc nghiệt như marathon.

Đáp lại, Tấn Hi chỉ cười và chứng minh bằng màn thể hiện trên đường đua. "Tôi không nghĩ thể trạng là vấn đề. Cân nặng ở mức này khiến tôi cảm thấy thanh thoát và tự tin hơn", nam runner khẳng định.

Quả thật, điều anh nói không sai. Với vóc người nhỏ, vận động viên này có tốc độ chạy rất nhanh. Ở các cuộc thi, anh đều duy trì pace trung bình ở mức 3:40 đến 4:00 và luôn có mặt ở top đầu. Là người con của núi rừng Tây Nguyên, sở trường của anh được phát huy tốt nhất khi tham gia các giải ultra trail với rất nhiều chức vô địch lớn nhỏ trên khắp cả nước. Còn ở đường trường, tên tuổi Tấn Hi cũng gắn liền với biệt danh "nhà vô địch giày thủng", khi anh chiến thắng rất nhiều cuộc đua với đôi giày mòn gót, thủng mũi. Thành tích tốt nhất của chân chạy hiện tại là 2 giờ 33 phút lập tại giải marathon ở Nhật Bản.

Tấn Hi dẫn đầu hầu hết đường đua Quy Nhơn nhưng vuột chiến thắng ở những phút cuối. Ảnh: VM

"Tôi đã đua ở rất nhiều cuộc thi nhưng VnExpress Marathon luôn đem lại cảm giác khao khát chiến thắng. Tôi biết không dễ dàng nhưng càng khó thì chiến thắng càng trở nên hiển hách hơn", anh nói khi được hỏi về mong muốn trong tương lai. Tuần sau, Tấn Hi sẽ lên đường để chinh phục điều anh gọi là "thử thách lớn" khi tham gia VnExpress Marathon Amazing Hạ Long.

Trong lần đầu tiên tổ chức ở thành phố biển Quảng Ninh, VM Hạ Long thu hút đến 11.000 runner tham dự. Thành tích ở hai giải gần nhất là Huế và Quy Nhơn giúp Lê Tấn Hi dẫn đầu danh sách Top 100 và được đánh giá sáng cửa vô địch tại Hạ Long. "Được chạy ở một kỳ quan như Hạ Long là điều đáng mơ ước. Tôi tin bản thân ít nhất sẽ có được thêm một PR cá nhân tại giải lần này", anh nói.

Phía sau hình ảnh một runner "hạt tiêu" nhưng đầy máu lửa trên đường chạy là một Lê Tấn Hi bình dị trong đời thường. Vận động viên của điền kinh Lâm Đồng được bạn bè nhận xét là "hiền khô". Không khó để bắt gặp hình ảnh Tấn Hi rụt rè khi giao lưu với mọi người tại các giải chạy. Anh tâm sự: "Thú thật tôi cũng không biết tại sao mình trở thành vận động viên nữa. Nếu không có marathon, tôi chắc đã làm một chuyên viên phân tích số liệu, công chức nhà nước hay về quê làm nông rồi".

Chân chạy 31 tuổi có bằng cử nhân xã hội học tại Đại học Đà Lạt. Đây là ngôi trường mà anh theo học trước khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Khi đang là sinh viên năm ba, anh mới bắt đầu tập luyện một cách nghiêm túc. "Sáng nào tôi cũng dậy rất sớm để tập luyện nên khi lên đến giảng đường thì toàn ngủ gật", anh cười khi kể về kỷ niệm thời sinh viên của mình.

Theo đuổi marathon, Tấn Hi cảm thấy tự hào vì những gì đã làm được trong thời gian qua. Mục tiêu của anh không dừng ở những giải đấu trong nước mà muốn tiến xa hơn đến những đấu trường quốc tế, nơi có thể cạnh tranh với những "chiếc xe đua hảo hạng" trên đường. "Tôi thấy mình như tắc kè hoa khi luôn muốn xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau. Biết đâu, ngoài vận động viên, tôi có lúc nào đó sẽ là huấn luyện viên hoặc một doanh nhân trong lĩnh vực thể thao", anh nói.

Hoài Phương