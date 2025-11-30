LĐBĐ Malaysia có thể kiện 7 cầu thủ nhập tịch

LĐBĐ Malaysia (FAM) được cho là đủ cơ sở pháp lý để kiện 7 cầu thủ nhập tịch đang vướng bê bối làm giả giấy tờ, theo luật sư Nik Erman Nik Roseli.

Chia sẻ với báo Malaysia Sukan Sinar, Nik Erman cho biết nhóm cầu thủ này đã khai có dòng máu Malaysia để đủ điều kiện nhập quốc tịch, nhưng thực tế lại không đáp ứng tiêu chuẩn. Dựa trên các tình tiết của FIFA, các cầu thủ thừa nhận đã giao toàn bộ quá trình nhập tịch cho người đại diện và đội ngũ nhân viên FAM.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli và bốn trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ảnh: Sinar Harian

Theo Nik Erman, các hành vi làm giả giấy tờ xuất phát từ người trong FAM, nhưng điều đó không đồng nghĩa cầu thủ hoàn toàn vô can. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi kiện FAM, nhóm cầu thủ khó có thể thắng kiện.

"Các cầu thủ không đọc, không hiểu và cũng không quan tâm đến hồ sơ nhập tịch", ông nói. "Ngay cả khi biết bản thân bị treo giò 12 tháng, họ vẫn tỏ ra thờ ơ. Họ không thể đơn giản đổ hết trách nhiệm cho người khác. FAM nên kiện 7 cầu thủ này vì họ đã tự nhận có gốc gác Malaysia, trong khi thực tế không đủ điều kiện".

Nik Erman là luật sư thương mại và thể thao, từng nhiều lần được mời trả lời phỏng vấn về vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ của Malaysia. Ông từng nói rằng FAM không thể thoát tội, bất chấp việc họ có thể kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Luật sư này cũng cho rằng FAM và các cầu thủ đều có thể khởi kiện người đại diện hoặc nhân viên đóng vai trò trung gian trong vụ việc. Trong hồ sơ của FIFA, các cầu thủ đều khai đã giao toàn bộ thủ tục nhập tịch cho một nhân vật không được nêu danh tính. "Đó mới là kẻ chủ mưu thật sự", luật sư nhấn mạnh.

Trước đó, truyền thông Malaysia đưa tin 7 cầu thủ đang xem xét kiện ngược FAM sau khi bị phát hiện liên quan đến hành vi giả mạo tài liệu. Họ muốn đòi bồi thường thiệt hại vì phải nghỉ thi đấu một năm. Vài cầu thủ thậm chí đã bị đội bóng chủ quản thanh lý hợp đồng.

7 cầu thủ nói trên là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel. Hiện FAM đang chuẩn bị đưa vụ việc lên CAS nhằm tìm cơ hội giảm nhẹ hoặc bác bỏ các cáo buộc. Họ vẫn chưa công bố đã gửi đơn kháng cáo.

Hoàng An (theo Sinar Harian)