7 cầu thủ nhập tịch đòi LĐBĐ Malaysia bồi thường thiệt hại

MalaysiaLĐBĐ Malaysia (FAM) đối mặt việc các cầu thủ nhập tịch kiện để đòi tiền bồi thường sau khi bị FIFA cấm một năm vì dùng hồ sơ giả mạo.

Các cầu thủ nhập tịch cân nhắc động thái kiện FAM, dựa vào việc liên đoàn thừa nhận mắc "lỗi hành chính" trong quy trình nộp hồ sơ lên LĐBĐ thế giới FIFA. Án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá một năm khiến các cầu thủ ảnh hưởng đến thu nhập.

"Các luật sư ở nước ngoài đang đàm phán với bảy cầu thủ để xem xét khởi kiện LĐBĐ Malaysia", báo Malaysia Harian Metro dẫn lời nguồn tin. "Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì các cầu thủ mất kế sinh nhai. Khoản bồi thường rất quan trọng để họ có thể duy trì cuộc sống cho đến khi hạn cấm kết thúc và tìm CLB mới".

Bốn cầu thủ nhập tịch xuất hiện ở buổi tập của đội tuyển Malaysia tại sân Bukit Jalil ngày 2/6/2025, từ trái sang gồm Rodrigo Holgado (gốc Argentina), Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Joao Figueiredo (Brazil) và Imanol Machuca (Argentina). Ảnh: Malaysia NT

Lệnh cấm đối với bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ hết hạn vào ngày 26/9/2026. Ít nhất hai cầu thủ đã bị CLB cắt hợp đồng, sau khi Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) bác đơn kháng cáo vào ngày 3/11. Đầu tiên là tiền đạo Rodrigo Holgado với CLB America de Cali của Chile. Sau đó, hậu vệ Gabriel Palmero bị đội hạng Ba Tây Ban Nha Unionistas chấm dứt hợp đồng cho mượn, còn CLB chủ quản Deportivo Tenerife cũng cắt hợp đồng trước thời hạn.

Trung vệ Facundo Garces (CLB Alaves thuộc La Liga) và tiền đạo Imanol Machuca (Velez Sarfield ở giải VĐQG Argentina) cũng chưa chắc tương lai. Hector Hevel, Joao Figueireido và Jon Irazabal nhiều khả năng "dễ thở" hơn khi đang chơi cho CLB Malaysia Johor Darul Tazim (JDT), thuộc sở hữu của Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail Idris.

Ông Tunku Ismail từng hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí kiện cáo của FAM lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, chi phí có thể lên đến hàng trăm nghìn ringgit (100.000 ringgit tương đương 630 triệu đồng). Tuy nhiên, FAM chưa phản hồi đề xuất của Chủ tịch JDT.

FAM đang chờ quyết định chi tiết bằng văn bản từ FAC. Sau đó, họ có 21 ngày để gửi kháng cáo lên CAS.

Việc FAC bác kháng cáo được xem là quyết định cuối cùng của FIFA. Ngoài án phạt cho cầu thủ, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 11,5 tỷ đồng hay 1,9 triệu ringgit.

Trước đó, FAM được Chỉnh phủ Malaysia phân bổ 15 triệu ringgit cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) Hannah Yeoh khẳng định FAM không được dùng số tiền này để nộp phạt cho FIFA, mà chỉ phục vụ cho công tác chuyên môn ở vòng loại cuối. Mọi khoản chi đều được giám sát chặt chẽ bởi KBS, Bộ Tài chính, Hội đồng Thể thao Quốc gia và Hội đồng An ninh Quốc gia.

Quá trình FAM kháng cáo án phạt của FIFA ở CAS được cho sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Tuy nhiên, LĐBĐ châu Á (AFC) đề nghị giải quyết sự việc trước ngày 31/3/2026, thời điểm vòng loại cuối Asian Cup 2027 khép lại.

Sau khi có phán quyết từ CAS, AFC sẽ chuyển giao vụ việc đến Ủy ban kỷ luật và đạo đức để xử lý. Ngoài ra, Malaysia cũng sẽ phải chịu một phán quyết khác từ Tòa án bóng đá FIFA, liên quan đến tư cách thi đấu cầu thủ.

Trung Thu