Cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia bị CLB thanh lý

Tiền đạo từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, Rodrigo Holgado bị CLB Colombia America de Cali tìm cách chấm dứt hợp đồng.

Theo nhà báo Colombia Pipe Sierra, America de Cali đã bắt đầu quy trình thanh lý hợp đồng với Holgado, sau khi nhận được phản hồi từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA (FAC).

Vài tuần trước, tiền đạo 30 tuổi bị treo giò 12 tháng cùng 6 cầu thủ khác, vì sử dụng giấy tờ giả mạo để khoác áo đội tuyển Malaysia.

Tiền đạo Rodrigo Holgado. Ảnh: FAM

Nguồn tin cũng cho biết LĐBĐ Malaysia (FAM) đang chuẩn bị kháng án lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng đảo ngược phán quyết của FIFA, song khả năng thành công bị đánh giá là rất thấp.

Holgado, sinh tại thành phố La Tablada, Argentina, nhưng khởi đầu sự nghiệp tại Chile. Năm 2024, anh ký hợp đồng hai năm với America de Cali và được định giá khoảng 800.000 USD. Lần gần nhất Holgado thi đấu cho America là hôm 25/9, và hôm đó anh chơi trọn 90 phút. Một ngày sau, FIFA thông báo phạt nặng FAM, và cấm thi đấu bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia vì gian lận giấy tờ.

Holgado cùng Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị cấm thi đấu mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Theo điều tra của FIFA, nhóm cầu thủ này đã ngụy tạo giấy khai sinh của ông hoặc bà nhằm chứng minh gốc gác Malaysia để đủ điều kiện nhập tịch và khoác áo đội tuyển quốc gia. Một tuần trước, báo Argentina Capital de Noticias cung cấp tài liệu độc quyền cho thấy ông, bà, cụ ông, cụ bà của trung vệ Garces đều không phải người Malaysia. Garces cũng đang đối mặt nguy cơ bị CLB Alaves ở La Liga thanh lý hợp đồng.

Giấy khai sinh của bà ngoại tiền vệ Machuca. Ảnh: Capital de Noticias

Hôm qua, Capital de Noticias tiếp tục công khai giấy tờ về trường hợp của tiền vệ Machuca, cầu thủ thuộc biên chế Velez Sarsfield (Argentina). FAM từng khẳng định bà ngoại của Machuca sinh tại đảo Penang, căn cứ pháp lý để anh được công nhận có gốc Malaysia. Tuy nhiên, tài liệu gốc do CDN thu thập cho thấy bà anh, Concepcion Agueda Alaniz thực chất sinh tại thị trấn Roldan, thành phố Santa Fe, Argentina.

Giấy khai sinh gốc ghi rõ bà Alaniz sinh năm 1954, là con của hai công dân Argentina, không có bất kỳ mối liên hệ nào với Malaysia. Thậm chí, giấy chứng nhận kết hôn của bà năm 1971 cũng khẳng định chồng bà, ông Jorge Luis Saracho là người Argentina, sinh cùng địa phương.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên fanpage Sabado Velez, Machuca từng nói rằng anh có thể thi đấu cho Malaysia nhờ gốc gác của bà ngoại. Tuy nhiên, bằng chứng mới từ cơ quan dân sự Santa Fe đã phủ nhận điều này.

Hoàng An (theo Scoop, CdN)