LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lĩnh án vì thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, còn LĐBĐ Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì số thẻ phạt ở trận chung kết SEA Games 33.

VFF phải nộp phạt 1.500 USD, khoảng 38 triệu đồng, do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết SEA Games 33. Các cầu thủ nhận thẻ phạt gồm Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận.

Trong khi đó, Đình Bắc bị cấm thi đấu hai trận do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86, khi đạp vào ống đồng Lee Chan-ouk của Hàn Quốc trong trận tranh giải ba U23 châu Á 2026. Tiền đạo sinh năm 2004 còn phải nộp phạt 1.000 USD.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn (trái) nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Thái Lan vào ngày 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Đây cũng là kỳ U23 châu Á cuối cùng của Đình Bắc. Vì thế, tiền đạo sinh năm 2004 sẽ bị treo giò ở giải lứa tuổi cao hơn U23, đó là cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều đó có nghĩa anh sẽ vắng mặt hai trận ở giải đấu thuộc hệ thống Asian Cup.

Cách phạt này chiếu theo quy định kỷ luật và đạo đức của LĐBĐ châu Á (AFC) năm 2024, mục 38.2.2. Như vậy, Đình Bắc sẽ không thể thi đấu trận Việt Nam tiếp Malaysia tại lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình vào ngày 31/3. Nếu Việt Nam giành vé dự vòng chung kết và Đình Bắc được đăng ký tham dự, anh sẽ vắng mặt ở trận ra quân vòng bảng. Asian Cup 2027 cũng tổ chức tại Arab Saudi từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.

Nguyễn Đình Bắc thi đấu trong trận Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 rồi thắng luân lưu 7-6 ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 23/1/2026. Ảnh: Ted Trần

Bên cạnh Đình Bắc, hậu vệ Phạm Lý Đức cũng bị treo giò ba trận sau lỗi đánh nguội ở trận thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á 2026. Trung vệ sinh năm 2003 đã vắng mặt ở trận tranh giải ba với Hàn Quốc, và án phạt cũng kéo dài tương tự Đình Bắc.

Việc vắng Đình Bắc sẽ khiến HLV Kim Sang-sik mất một phương án tấn công trong trận quyết đấu với Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đội tuyển hiện đứng nhì bảng F với 12 điểm, kém Malaysia ba điểm. Hiệu số bàn thắng thua của đội cũng kém hơn, là +6 so với +14. Tiêu chí phân bậc sau điểm là hiệu số đối đầu, rồi đến hiệu số bàn thắng thua. Do đã thua Malaysia 0-4 ở lượt đi, Việt Nam cần thắng cách biệt 5 bàn để giành lại vị trí đỉnh bảng. Nếu Việt Nam thắng cách biệt 4 bàn, hai đội sẽ ngang bằng mọi chỉ số và phải phân định thắng thua bằng luân lưu.

Tuy nhiên, FIFA xác định Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận ở vòng loại cuối. Nếu kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bất thành, Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam diễn ra vào năm ngoái. Khi ấy, Việt Nam sẽ nghiễm nhiên đứng đầu bảng và không cần quan tâm trận đấu vào ngày 31/3.

Hiếu Lương