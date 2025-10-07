LĐBĐ Malaysia: 'Lập luận của FIFA không chính xác, không công bằng'

MalaysiaLiên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phủ nhận mọi cáo buộc sau khi FIFA công bố biên bản kỷ luật chi tiết, đồng thời tuyên bố đã thu thập đủ tài liệu để sẵn sàng kháng cáo.

Biên bản kỷ luật chi tiết được FIFA công bố vào đêm 6/10, tức 10 ngày sau khi thông báo án phạt sơ lược cho FAM và bảy cầu thủ. Theo đó, vấn đề nằm ở giấy khai sinh của ông hoặc bà nhóm cầu thủ này. Trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho nhóm cầu thủ nhập tịch, FAM từng gửi cho FIFA giấy khai sinh ghi ông hoặc bà của nhóm người này sinh tại Malaysia – yếu tố quan trọng để cầu thủ có thể nhập tịch dựa vào huyết thống. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) đã tìm được giấy khai sinh gốc chứng minh họ không sinh tại Malaysia, mà ở Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha.

FDC cáo buộc FAM thiếu cẩn trọng trong xác thực, cố tình làm giả hoặc làm sai lệch giấy tờ và cùng cầu thủ cố tình lách luật.

Jon Irazabal (số 5), Rodrigo Holgado (19), Joao Figueireido (14) và Hector Hevel (13) trong trận Malaysia thắng Việt Nam (áo đỏ) 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Trong thông cáo đưa ra hôm nay, FAM khẳng định đã xem xét nghiêm túc kết luận của FIFA và phủ nhận mọi cáo buộc. Họ cho rằng tất cả giấy tờ liên quan đến cầu thủ đều được chuẩn bị, xác minh và quản lý theo đúng quy trình đã định, đồng thời các cầu thủ cũng hành động thiện chí, tin tưởng vào quy trình xác minh và đăng ký do FAM thực hiện.

"FAM khẳng định FIFA không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc ấy", tuyên bố có đoạn. "FAM tin rằng lập luận của FIFA không chính xác và không công bằng. Vấn đề sẽ được giải quyết toàn diện thông qua quy trình kháng cáo chính thức".

Về việc không công khai thông tin liên quan thủ tục cấp và xác minh hộ chiếu của Chính phủ Malaysia, FAM cho biết họ không có thẩm quyền. "Mọi hành vi tiết lộ các tài liệu hoặc quy trình này mà không được phép đều bị nghiêm cấm, theo quy định của Đạo luật Bí mật Chính thức năm 1972 và Đạo luật Hộ chiếu năm 1966", FAM cho biết. "Liên đoàn có nghĩa vụ pháp lý phải bảo mật những yếu tố này và chỉ chia sẻ thông tin liên quan với FIFA cho mục đích giải quyết vụ việc này".

Án phạt ban đầu được FIFA đưa ra hôm 26/9. Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 11,5 tỷ đồng. Các cầu thủ Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (gốc Argentina), Joao Figueireido (gốc Brazil) và Hector Hevel (gốc Hà Lan) mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, cùng án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng kể từ ngày có quyết định.

FAM sẽ có ba ngày để thông báo cho FIFA quyết định kháng cáo, tính từ ngày có biên bản kỷ luật chi tiết. Sau đó, họ có thêm năm ngày để gửi đơn kháng cáo đầy đủ cho Ủy ban khiếu nại FIFA.

Sau khi nhận kết quả kháng cáo, nếu chưa hài lòng, FAM có 10 ngày để gửi đơn lên Ủy ban khiếu nại để xin biên bản phúc thẩm chi tiết. Sau đó, họ có 21 ngày để khởi kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Theo nguyên tắc, CAS sẽ yêu cầu cả nguyên đơn và bị đơn cùng đồng ý ra tòa thì mới xử lý. Thông thường, FIFA không từ chối.

Sau khi có kết quả, LĐBĐ châu Á (AFC) – đơn vị tổ chức vòng loại cuối Asian Cup 2027 - sẽ tiếp nhận và chuyển cho Ủy ban kỷ luật xử lý. Theo luật, ngoài án phạt của FIFA, Malaysia có thể bị xử thua ở những trận đấu, hoặc thậm chí bị loại khỏi giải đấu sử dụng các cầu thủ vi phạm.

Tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, Malaysia đã sử dụng cả bảy cầu thủ vi phạm tư cách kể trên trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur hôm 10/6. Hiện, họ đứng đầu bảng F với 6 điểm.

Hiếu Lương