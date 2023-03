'Lazada Run đưa hình ảnh runner Việt ra quốc tế'

Giải chạy chọn những nhà vô địch đến Singapore thi đấu cùng nhiều VĐV xuất sắc là cơ hội để runner Việt cọ xát với đấu trường quốc tế, theo lãnh đạo Lazada.

Lazada Run khởi tranh ngày 22 và 23/4 là giải chạy đầu tiên do một sàn thương mại điện tử tổ chức với quy mô khu vực. Việt Nam là quốc gia mở màn, trước khi đi qua Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và khép lại với vòng chung kết tại Singapore - nơi 4 runner chiến thắng ở cự ly 21 km của từng quốc gia đến tranh tài. Ông Đặng Anh Dũng - Phó tổng Giám đốc Lazada Việt Nam, cho rằng giải là hoạt động gắn kế cộng đồng, lan tỏa lối sống tích cực, đồng thời đưa hình ảnh những runner tài năng của Việt Nam ra đấu trường quốc tế.

Ông Đặng Anh Dũng (hàng đầu) chạy cùng các thành viên Lazada. Ảnh: NVCC

- Vì sao doanh nghiệp quyết định tổ chức giải chạy?

- Giải chạy bắt nguồn từ định vị thương hiệu mới của chúng tôi là "Add to cart, add to life" (Thêm vào giỏ hàng, thêm ngàn cảm xúc). Lazada không chỉ là sàn thương mại điện tử để giao dịch mua bán, mà còn mang đến nhiều trải nghiệm, cảm xúc và ý nghĩa cho người dùng. Một trong những thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm qua giải là "Add fitness to life - Thêm khỏe đẹp vào cuộc sống", thông qua rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể thao và không ngừng khám phá giới hạn bản thân.

Tôi cũng là người thích chạy bộ. Marathon quy tụ rất nhiều năng lượng từ cộng đồng người tham gia tập luyện thể thao. Phong trào chạy bộ trong khoảng 10 năm trở lại đây tương đối phát triển. Hoạt động sắp tới có thể khơi gợi sự đồng cảm, hưởng ứng của người tham gia, vận động viên, thương hiệu, khách hàng tiềm năng cũng như đối tác để tạo sự cộng hưởng, mang lại sự kiện có ý nghĩa cho cộng đồng.

- Theo ông, giải mang lại giá trị gì cho cộng đồng?

- Đây là giải đầu tiên trong chuỗi hoạt động với mục tiêu mang đến cho khách hàng, người dùng những trải nghiệm mới và có ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng tôi không có tham vọng trở thành nhà tổ chức các giải chạy thể thao chuyên nghiệp.

Sự kiện hội tụ tất cả giá trị mà Lazada mong muốn truyền tải đến đối tác, người dùng và nhân viên. Không đơn thuần là một giải marathon, Lazada Run còn kết hợp những trải nghiệm mua sắm, giải trí đặc trưng của thương hiệu. Yếu tố này được xem là mấu chốt quan trọng nhất để định vị Lazada Run.

Giá trị của giải còn nằm ở việc những runner xuất sắc sẽ thi đấu cùng nhau ở chung kết. Đây là cơ hội để hình ảnh runner Việt được vươn ra quốc tế. Chúng ta có nhiều chân chạy giỏi và đủ khả năng cạnh tranh với bạn bè trong khu vực.

Ông Dũng xem thể thao là một phần cuộc sống. Ảnh: NVCC

- Ông đánh giá thế nào về quá trình chuẩn bị cho giải?

Công tác tổ chức đến hiện tại đã hoàn chỉnh. Số lượng vé bán ra đã vượt 7.000. Giải cũng tạo ảnh hưởng đến các CLB hay cộng đồng runner nổi tiếng.

Lần đầu tiên, một sàn thương mại điện tử đứng ra tổ chức giải marathon chuyên nghiệp với quy mô 10.000 người tham dự. Những runner xuất sắc có cơ hội cạnh tranh để nhận phần thưởng tiền mặt giá trị cũng như tham dự vòng chung kết tại Singapore, tranh tài cùng những chân chạy nổi bật khắp Đông Nam Á. Với những lần đầu tiên như thế, kết quả chúng tôi thu về đã vượt ngoài mong đợi.

- Cán bộ, nhân viên Lazada hưởng ứng ngày hội thể thao này như thế nào?

- Mọi người rất hào hứng trong việc tập luyện, thi đấu. Trong nội bộ, chúng tôi tổ chức "Internal running challenge - Thử thách chạy nội bộ" cho toàn thể nhân viên. Chỉ trong một tháng, tổng quãng đường tích lũy từ thử thách này đã đạt hơn 1.500 km, với hơn 200 bạn tham gia. Ngoài ra, không ít nhân viên còn tích cực kêu gọi bạn bè trên mạng xã hội để lan tỏa sự kiện này.

Trước khi xuất hiện ý tưởng về giải chạy, chúng tôi đã có riêng một câu lạc bộ mang tên Lazada Running Club do tôi làm đội trưởng. CLB không có sự phân biệt giữa lãnh đạo và nhân viên. Chúng tôi như những người bạn đồng hành trên chặng đường về đích thì đúng hơn. Tôi và các đồng nghiệp vẫn thường tổ chức những buổi chạy offline hàng tuần vào tối thứ tư, khuyến khích nhau cùng tập luyện để có thể mang PR mới về nhà.

Nhân viên của doanh nghiệp tập luyện cho giải. Ảnh: NVCC

- Chạy bộ có tác động thế nào đến một lãnh đạo doanh nghiệp như ông?

- Chạy bộ là một phần trong cuộc sống của tôi. Lúc chạy, đầu óc tôi được thư giãn và sáng tạo nhất, có thể chiêm nghiệm lại những việc xảy ra để đúc kết, chuyển hóa thành một số hành động cụ thể khi quay trở lại công việc. Cá nhân tôi thường tìm ra hướng giải quyết cho nhiều vấn đề còn vướng mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh, vận hành công ty trong lúc chạy.

- Ông có kế hoạch gì để tiếp tục phát triển thể thao cộng đồng trong tương lai?

- Tôi luôn nghĩ đến việc nâng tầm giá trị, sứ mệnh xã hội của doanh nghiệp mình dẫn dắt. Giài chạy này chính là khởi nguồn của điều đó. Chúng tôi luôn cố gắng hướng tới cộng đồng, xây dựng sự cộng hưởng và mang lại cho mọi người nguồn cảm hứng về việc xây dựng thói quen lành mạnh, tạo ra nhiều trải nghiệm cuộc sống.

Chúng tôi muốn Lazada Run sẽ trở thành hoạt động thường niên. Mô hình của chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu là kinh doanh và sứ mệnh xã hội đi song song thay vì tách rời nhau.

Hoài Phương