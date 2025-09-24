Laver Cup và chiếc gương phản chiếu tennis

MỹDù mang tên tuyển Thế giới, tập thể này chưa từng sở hữu những gương mặt ưu tú và mang tính đại diện cho làng quần vợt kể từ khi Laver Cup ra đời.

Đội Thế giới mừng chức vô địch Laver Cup 2025, tại nhà thi đấu Chase Center, San Francisco, Mỹ tối 21/9. Ảnh: Reuters

Nắm trong tay sáu châu lục, hàng trăm quốc gia với vô số VĐV, nhưng đội trưởng tuyển Thế giới lại chật vật tìm kiếm thành viên. Đó chính xác là những gì Andre Agassi, chủ nhân của bảy danh hiệu Grand Slam, phải nếm trải những tuần gần đây.

Agassi là thủ lĩnh mới của đội tuyển thế giới tại Laver Cup, sự kiện đồng đội thường niên do Roger Federer đồng sáng lập năm 2017. Thoạt nhìn, huyền thoại Mỹ có nhiệm vụ chẳng hề phức tạp, là xây dựng một đội gồm sáu tay vợt đến từ các châu lục.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề xuất hiện như chấn thương, sức khỏe không tốt và cả chuyện riêng tư của một số cái tên ứng viên khiến Agassi phải loay hoay điều chỉnh, kết thúc bằng việc Alex de Minaur thay thế cho Frances Tiafoe. Vậy là đội hình của người đội trưởng 55 tuổi có tỷ lệ giữa tay vợt Mỹ và quốc tịch khác là 50/50. Đây là con số tốt nhất mà tuyển Thế giới đạt được trong lịch sử Laver Cup.

Trải qua tám mùa với 48 suất cho tuyển Thế giới, các tay vợt của Mỹ góp tên tới 25 lần, trong khi Canada đứng thứ hai với bảy lần. Đây cũng là hai trong số sáu quốc gia từng có VĐV đại diện cho thế giới, bên cạnh Argentina, Australia, Nam Phi và năm nay thêm Brazil, nhờ sự hiện diện của tài năng đang lên Joao Fonseca. Sao mai 19 tuổi là một trong ba lựa chọn của Agassi, ba thành viên còn lại được mời dựa vào vị trí trên bảng thứ bậc ATP khi Roland Garros kết thúc.

Alcaraz (phải, đội châu Âu) mừng một điểm thắng cùng Ruud trong trận đánh đôi ở Laver Cup 2025, tại Chase Center, San Francisco, Mỹ. Ảnh: Reuters

Laver Cup khao khát trở thành phiên bản Ryder Cup của quần vợt, hướng đến một sự kiện mang tính biểu tượng, danh vọng và hào nhoáng, giống như giải đấu ở môn golf được tổ chức hai năm một lần, nơi tuyển Mỹ đấu châu Âu. Tương tự Ryder Cup, Laver Cup chọn người chơi theo thứ bậc cùng những suất đặc cách do đội trưởng quyết định. Và điều này chỉ ra tính chất ẩn sau vẻ bề ngoài: trong trận chiến của tuyển châu Âu với thế giới, người Mỹ và Canada thường là cốt lõi.

Khác Ryder Cup khi châu Âu tham gia để hỗ trợ Vương quốc Anh đối đầu Mỹ, tại Laver Cup, chính Mỹ mới là đội cần giúp đỡ. Trong chín năm qua với tám kỳ Laver Cup, các tay vợt châu Âu giành hết Grand Slam. Sự thật là khi danh sách tay vợt được mời dự Laver Cup năm nay nhờ thứ bậc tốt được công bố vào tháng 6, châu Âu thống trị tuyệt đối với cả sáu cái tên đứng đầu. Vị trí càng cao, tay vợt càng nhận nhiều phí tham dự.

Trừ châu Âu, tuyển Thế giới vẫn còn rất nhiều tay vợt khác, song sự lựa chọn đã hẹp đi đáng kể bởi sự ảnh hưởng cực lớn của lề thói quần vợt truyền thống, về lịch thi đấu, kinh tế và mức độ danh giá của giải đấu, vốn chi phối hầu như mọi thứ trong môn thể thao này. Federer muốn thay đổi và nâng tầm Laver Cup, vì thế anh để sự kiện này gắn liền với tên tuổi bản thân. Nhờ Federer, giải đấu đảm bảo bán sạch vé từ ngày đầu đến năm 2022, thời điểm anh giải nghệ.

Kể từ đó, Laver Cup đã phải nỗ lực hơn trong việc lôi kéo ngôi sao nhằm duy trì sức hút. Nhưng dù quần vợt là môn thể thao toàn cầu và Laver Cup có cả đội tuyển mang tên Thế giới, sự kiện này dường như chưa định mở rộng thị trường người xem. Chưa nói đến châu Phi, ngay cả châu Á - với nhiều giải đấu lớn nhỏ và sở hữu không ít tay vợt giỏi như Alexander Bublik của Kazakhstan - gần như không có cơ hội góp mặt. Dấu hỏi được đặt ra khi sự tập trung dồn vào Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Australia và một vài khu vực khác.

De Minaur mừng một điểm thắng ở ngày đấu thứ hai Laver Cup 2025, tại Chase Center, San Francisco, Mỹ tối 20/9. Ảnh: Reuters

Thực tế không phải ai cũng sẵn lòng hoặc sẵn sàng thi đấu. De Minaur, số tám thế giới, được mời tham dự vào tháng Sáu nhưng từ chối. Kế hoạch của anh là trở lại Australia đánh Davis Cup sau khi rời Mỹ Mở rộng. Nếu chơi ở Laver Cup, De Minaur sẽ lại phải bay tới Mỹ, rồi lại quay về châu Á thi đấu giai đoạn sân cứng cuối mùa nhằm kiếm vé dự ATP Finals. Đó là lịch trình "hành xác".

"Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo cơ thể khỏe mạnh", De Minaur nói trước thềm Laver Cup khi tiết lộ những người điều hành đảm bảo anh không phải thi đấu nhiều. "Khi được bảo rằng không phải quá gắng sức, tôi tin mình chơi được".

Chính De Minaur là người ghi nhiều điểm nhất cho Laver Cup năm nay với bảy điểm. Tay vợt Australia toàn thắng cả ba trận, gồm hai trận đơn và một trận đôi. Nhờ vậy, tuyển thế giới thắng 15-9 để lần thứ ba đăng quang Laver Cup hôm 22/9 vừa qua.

"Sẽ không có những buổi tập khắc nghiệt. Laver Cup là sự kiện đồng đội với thể thức tính điểm độc đáo", đội phó tuyển thế giới Patrick Rafter nói. "Tôi cho rằng giải đấu này giúp các tay vợt lấy lại sự tập trung, đồng thời có những trải nghiệm khác ngay trong sự kiện, để khi đến giờ thi đấu, họ có thể bùng nổ và trình diễn cho khán giả".

Tuyển Thế giới có thể không sở hữu những gương mặt tinh hoa nhất đương thời, nhưng ít nhất tại Laver Cup, họ vẫn sẽ nhận được cổ vũ từ khán giả toàn cầu nói chung.

Vy Anh