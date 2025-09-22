Alcaraz không cứu nổi đội châu Âu ở Laver Cup

MỹThắng hai trận ở ngày cuối, nhưng tay vợt Carlos Alcaraz vẫn cùng đội châu Âu thất bại 9-15 trước đội Thế giới ở giải đồng đội Laver Cup 2025.

Đội châu Âu dẫn 3-1 sau ngày đầu tại Chase Center, San Francisco, nhưng bị dẫn ngược 3-9 do thua cả bốn trận ngày thứ hai. Sang ngày thứ ba, khi mỗi trận thắng được tính ba điểm, Alcaraz ghi thêm sáu điểm cho đội châu Âu nhờ hai chiến thắng ở các trận đơn và đôi. Nhưng Jakub Mensik thua Alex De Minaur, còn Alexander Zverev thua Taylor Fritz, khiến châu Âu thất bại 9-15 trước Thế giới.

Với chiến thắng này, đội Thế giới đòi lại chức vô địch để mất vào tay đội châu Âu tại Berlin (Đức) năm ngoái. Đội hình vô địch họ là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, gồm: Taylor Fritz, Alex De Minaur, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Jenson Brooksby cùng hai sự bổ sung phút chót là Reilly Opelka và Alex Michelsen.

Đội Thế giới mừng chức vô địch Laver Cup 2025, tại Chase Center, San Francisco, Mỹ tối 21/9. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên huyền thoại Andre Agassi, người thay John McEnroe làm đội trưởng Thế giới, nâng cup tại sự kiện đồng đội danh giá này. Sau tám kỳ Laver Cup, đội châu Âu vô địch năm lần. Giải đấu do huyền thoại Roger Federer đồng sáng lập sẽ được đưa trở lại London, Anh vào năm sau.

Trong số các tay vợt dự giải đấu ở Mỹ năm nay, Alcaraz gây chú ý khi trình làng kiểu tóc mới được nhuộm vàng. "Chúng tôi thảo luận và đặt cho cậu ấy biệt danh ‘Cáo Bạc’. Thực ra ban đầu là màu vàng hai ngày trước, nhưng tóc của Carlos mọc rất nhanh, nên giờ thành màu bạc rồi", đồng đội của Alcaraz ở tuyển Laver Cup châu Âu Casper Ruud nói. "Mấy hôm tới, màu tóc sẽ tối nữa, nên tôi nghĩ Cáo Bạc là biệt danh phù hợp với cậu ấy".

Tại Mỹ Mở rộng vừa qua, Alcaraz gây sửng sốt khi bước vào giải với kiểu đầu trọc. Tay vợt Tây Ban Nha giải thích "giao diện" mới do tai nạn trong lúc nhờ anh trai cắt tóc, vì thế buộc phải cạo trọc. Rời giải với chiếc cup, Alcaraz tiếp tục làm người hâm mộ bất ngờ với kiểu đầu màu vàng.

"Cậu ấy nói chuyện rồi gửi tôi bức ảnh trước lúc gặp nhau", Alexander Zverev nói. "Trông khá ổn đấy chứ! Mỗi lần có đầu mới, cậu ấy sẽ lại vô địch. Nhưng điều đó không còn đúng tại Laver Cup".

Alcaraz (phải) trong trận thua Fritz 3-6, 2-6 ở ngày đấu thứ hai Laver Cup 2025. Ảnh: Reuters

Laver Cup 2025 diễn ra từ 19 -21/9 tại Nhà thi đấu đa năng Chase Center, sân nhà của CLB bóng rổ Golden State Warriors ở San Francisco, California. Năm ngoái, tuyển châu Âu thắng tuyển Thế giới với tỷ số 13-11. Tay vợt số một thế giới Alcaraz đấu bốn trận tại giải, thắng hai trận đôi, một trận đơn, thua một trận trước Taylor Fritz ở ngày đấu thứ hai.

Trước khi bước vào các trận đấu mùa này, Alcaraz cùng Ruud và Zverev đã có buổi giao lưu đánh golf với Roger Federer, một trong những người sáng lập Laver Cup. Trên sân golf, Alcaraz đã nhận được lời khuyên từ huyền thoại Thụy Sĩ. "Anh ấy nói tôi phải dồn sự tập trung trong năm năm tới, Khi tôi 27 tuổi, tôi phải tiếp tục nghĩ về năm năm tiếp theo", Alcaraz nói. "Tôi sẽ cố gắng làm theo lời anh ấy".

Vy Anh