Vé xem Ryder Cup 2025 đắt thế nào

Khán giả sẽ phải chi xấp xỉ 750 USD (khoảng 19 triệu đồng) cho mỗi ngày tận mắt chứng kiến Ryder Cup 2025 theo thể thức đấu hố giữa tuyển Mỹ và châu Âu, trên sân Bethpage Black ở New York.

Trong tuần Ryder Cup 2025, công chúng được vào sân đấu từ 23 đến 28/9, trong đó ba ngày đầu xem đánh tập, còn ba ngày sau xem thi đấu. Theo khung giá vé được công bố mới đây, mỗi khán giả thực địa sẽ phải chi 255,27 USD cho mỗi ngày xem hai đội thử sân. Mức này áp dụng cho ngày 23 và 24/9. Ngày kế tiếp vẫn đánh tập, thêm phần người nổi tiếng thể hiện tài golf và lễ khai mạc và lúc đó giá vé lên 423,64 USD.

Trong thời gian thi đấu, vé vào cổng mỗi ngày có chung mức 749,51 USD. Theo Ban tổ chức, đó là khung giá vé phổ thông, đã bao gồm quyền thoải mái thưởng thức ẩm thực trọn gói, trừ thức uống có cồn.

Các CĐV theo dõi trận đánh cá nhân giữa Tyrrell Hatton (đội châu Âu) và Brian Harman (đội Mỹ) tại Ryder Cup 2023 diễn ra trên sân Marco Simone Golf Club, Rome, Italy. Ảnh: AFP.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra bất mãn ngay khi nhận thông tin gái vé. "Từ quan điểm khán giả, giá vé như thế thì không ổn. Rõ ràng Ryder Cup cũng không miễn nhiễm với lạm phát", tài khoản @Jake Weaver bình luận trên mạng xã hội X.

@mykie824 thì cho rằng: "Với mức như thế, chắc chắn đến 90% người mua là doanh nghiệp hoặc doanh nhân. Người thường thì chẳng ai tiêu gần 800 USD cho một vé Ryder Cup".

Đối chiếu thực tế, giá vé Ryder Cup 2025 đắt hơn nhiều lần so với kỳ đấu 2023 và cả bộ tứ major gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open.

Ryder Cup 2023 diễn ra trên sân Marco Simone ở ngoại ô Rome, với vé phổ thông dao động trong tầm 53-63 USD cho mỗi ngày xem đánh tập, lên 265-275 USD khi thi đấu. Trong khi đó, với nhóm giải danh giá hai năm gần đây, Masters, được xem là tiêu chuẩn vàng về trải nghiệm golf đỉnh cao, chỉ tính 100 USD cho mỗi khán giả vòng tập, 140 USD cho vòng chính, còn mỗi vòng chính US Open cũng chỉ từ 150-200 USD. Toàn bộ giá xem major chưa bao gồm dịch vụ ăn uống.

Ryder Cup do Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ (PGAA) đồng chủ trì với liên minh các tổ chức golf chuyên nghiệp châu Âu, trong đó DP World Tour đứng đầu. PGAA cũng sở hữu và độc quyền tổ chức major PGA Championship. Với vai trò đó, họ gây tranh cãi trong dư luận khi triển khai PGA Championship 2022 trên sân Southern Hills ở Oklahoma và áp giá 18 USD cho một lon Michelob Ultra, 19 USD một ly cocktail. Năm tới, giá vé khởi điểm cho mỗi ngày xem thi đấu PGA Championship ở mức 219 USD.

Quốc Huy