Lầu Năm Góc điều tra tin Nga treo thưởng Taliban giết lính Mỹ

Đại tướng Milley cam kết điều tra tin đặc vụ Nga treo thưởng để Taliban sát hại lính Mỹ, hứa hành động nếu điều này được xác thực.

"Chúng tôi sẽ điều tra đến cùng và xác định điều đó chính xác hay không. Nếu đó là sự thật, chúng tôi sẽ hành động", đại tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm 9/7, đề cập thông tin tình báo Nga treo thưởng tiền để phiến quân Taliban hạ sát lính Mỹ tại Afghanistan.

Tướng Milley trong cuộc điều trần tại quốc hội hôm 9/7. Ảnh: Lầu Năm Góc.

Tướng Milley không cho biết hành động sẽ được Washington áp dụng nếu thông tin được xác thực. Ông khẳng định Mỹ biết Nga chuyển vũ khí cho phiến quân tại Afghanistan suốt nhiều năm, nhưng không có bằng chứng và tin tình báo vững chắc cho thấy Moskva treo thưởng cho lực lượng Taliban.

"Mọi cơ quan tình báo quốc phòng đều không thể làm rõ thông tin trên. Tuy nhiên, các chỉ huy vẫn coi trọng mọi thông tin, dù nó đáng tin hay không", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói trong phiên điều trần.

Tờ New York Times hôm 26/6 dẫn thông tin từ các quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho hay điệp viên Nga đã treo thưởng cho các tay súng Taliban, nhằm khuyến khích phiến quân tấn công lính liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã được các quan chức tình báo báo cáo thông tin này nhưng chưa ra quyết định đáp trả.

Trump sau đó khẳng định không biết tin Nga treo thưởng cho Taliban, trong khi Nhà Trắng và giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đều phủ nhận thông tin. Điện Kremlin nói thông tin của New York Times là hoàn toàn sai trái, còn đại sứ quán Nga tại Washington gọi đây là "cáo buộc vô căn cứ và nặc danh".

Báo cáo về tình hình an ninh Afghanistan được Lầu Năm Góc công bố hôm 1/7 nhận định Nga ủng hộ nỗ lực hòa giải Mỹ - Taliban với hy vọng điều đó sẽ ngăn sự hiện diện quân sự dài hạn của Washington tại Afghanistan. "Moskva cũng có động thái ủng hộ Taliban về mặt chính trị, hạn chế ảnh hưởng của phương Tây và thúc đẩy các chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), dù nước này luôn phủ nhận sự can dự", báo cáo có đoạn viết.

Vũ Anh (Theo AFP)