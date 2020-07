Lầu Năm Góc bác tin Nga treo thưởng cho Taliban

Quân đội Mỹ cho biết Nga tham gia thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Taliban nhằm tăng ảnh hưởng, không treo thưởng cho phiến quân sát hại lính Mỹ.

"Nga vẫn ủng hộ các nỗ lực hòa giải Mỹ - Taliban với hy vọng điều đó sẽ ngăn sự hiện diện quân sự dài hạn của Mỹ tại Afghanistan. Moskva cũng có động thái ủng hộ Taliban về mặt chính trị, hạn chế ảnh hưởng của phương Tây và thúc đẩy các chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), dù nước này luôn phủ nhận sự can dự", Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo về tình hình an ninh Afghanistan hôm 1/7.

Báo cáo được công bố sau khi Lầu Năm Góc khẳng định "không có bằng chứng xác nhận" những cáo buộc cho rằng Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) đã thông đồng, treo thưởng cho phiến quân Taliban để sát hại lính Mỹ tại Afghanistan.

Lính Mỹ triển khai tại Afghanistan năm 2019. Ảnh: WSJ.

"Nga là một trong những quốc gia có ảnh hưởng đến tình hình an ninh tại Afghanistan. Tính đến tháng 2, chính phủ Nga đang hợp tác với chính quyền trung ương Afghanistan, chính quyền các địa phương và lực lượng Taliban để gia tăng ảnh hưởng, thúc đẩy Mỹ rút quân và đối phó với những thách thức an ninh xuất hiện sau đó", báo cáo có đoạn viết.

Tờ New York Times hôm 26/6 dẫn thông tin từ các quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho hay điệp viên Nga đã treo thưởng cho các tay súng Taliban, nhằm khuyến khích phiến quân tấn công lính liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã được các quan chức tình báo báo cáo thông tin này nhưng chưa ra quyết định đáp trả.

Trump khẳng định không biết tin Nga treo thưởng cho Taliban, trong khi Nhà Trắng và giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đều phủ nhận thông tin. Điện Kremlin nói thông tin của New York Times là hoàn toàn sai trái, còn đại sứ quán Nga tại Washington gọi đây là "cáo buộc vô căn cứ và nặc danh".

Vũ Anh (Theo Sputnik)