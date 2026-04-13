Lát đá hoa văn đường làng Lô Lô Chải

Tuyên QuangChính quyền xã Lũng Cú sử dụng đá tự nhiên kết hợp họa tiết trang phục người Lô Lô để lát mặt đường nội thôn nhằm tạo điểm nhấn văn hóa cho du khách.

Sáng 13/4, đại diện UBND xã Lũng Cú xác nhận địa phương đang triển khai dự án lát đá đường nội thôn Lô Lô Chải và xây dựng hệ thống thoát nước thải, với mục tiêu đưa điểm đến thành mô hình tiêu biểu về phát triển du lịch bền vững ở vùng cao.

Tuyến đường lát đá dự kiến gồm đường trong thôn Lô Lô Chải, được chia thành hai khu vực chính: Từ Nhà văn hóa thôn đến ngã ba Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Cú và từ cổng làng đến ngã ba Trường Tiểu học Lũng Cú.

Theo phương án được chọn, mặt đường lát đá sẽ dùng họa tiết lấy cảm hứng từ trang phục người Lô Lô. Vật liệu gồm đá xanh Thanh Hóa, kết hợp đá bazan và đá Sính Lủng khai thác tại xã Sính Lủng, giúp công trình có độ bền cao, dễ vệ sinh, thuận lợi thi công, tạo điểm nhấn cảnh quan, mang bản sắc văn hóa bản địa.

Dự án lát đá mặt đường sẽ khởi công vào tháng 6 trong khi thi công hệ thống thoát nước thải sẽ làm trước đó một tháng. Lâu nay, nước thải trong thôn bị xả thẳng ra bãi đất, nhiều điểm bốc mùi hôi, bị khách du lịch phản ánh. Do đó, chính quyền xã đánh giá đây là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, cần thi công sớm, đảm bảo trải nghiệm cho khách trong thời gian lưu trú tại đây.

Chính quyền xã cho biết cả hai dự án sẽ hoàn thành trước mùa đông - thời gian cao điểm du lịch Lô Lô Chải - để kịp phục vụ khách du lịch.

"Sau khi lát đá, tôi nghĩ hình ảnh của Lô Lô Chải sẽ thu hút hơn, nâng tầm giá trị của làng du lịch tốt nhất thế giới", ông Linh Sơn, chủ homestay Amazing Lô Lô Chải nói.

Làng Lô Lô Chải ở Lũng Cú. Ảnh: Ngọc Thành

Lô Lô Chải là một trong hai làng ở Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới". Từ năm 2023 đến năm 2025, tổng số hộ dân ở Lô Lô Chải tăng từ 119 lên 122, số hộ kinh doanh homestay từ 29 lên 63 hộ, tỷ lệ hộ làm du lịch tăng từ 26% lên 52%. Vào các dịp lễ lớn trong năm, Lô Lô Chải luôn trong tình trạng "cháy phòng".

Tú Nguyễn