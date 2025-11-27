Cây hồng được check in nhiều nhất Lô Lô Chải

Tuyên QuangCây hồng trĩu quả bên tường rào đá tại làng Lô Lô Chải hút nghìn lượt khách dịp cuối tuần, gây ùn tắc cục bộ tại "làng du lịch tốt nhất thế giới".

Từ đầu tháng 11, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú luôn tấp nập du khách. Điểm đến thu hút sự chú ý nhất năm nay là một cây hồng sai quả, chín đỏ, nằm trong khuôn viên của một homestay, được trồng năm 2023.

Anh Tí Lầu, hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, cho biết lượng khách đổ về Lô Lô Chải tăng đột biến vào các ngày cuối tuần. "Mỗi ngày có cả nghìn lượt khách xếp hàng để chờ chụp ảnh với cây hồng", nam hướng dẫn viên nói.

Cây hồng "lên hình nhiều nhất" Lô Lô Chải. Ảnh: Tí Lầu

Do lượng người dồn về một điểm check in trong không gian hẹp, lối đi qua khu vực này thường xuyên bị ùn ứ. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều du khách ví von đây là "cây hồng khổ nhất thế giới" vì phải tiếp đón lượng người quá lớn liên tục trong ngày.

Chị Nguyễn Thị Hà, chuyên dẫn tour Hà Giang, nhận định hiệu ứng từ những bức ảnh đẹp trên mạng xã hội cộng với việc Hà Giang đang vào mùa cao điểm lễ hội hoa tam giác mạch là nguyên nhân chính khiến khách đổ xô đến đây.

Trên diễn đàn du lịch Hà Giang, Trần Sự, một du khách mới trở về từ Lô Lô Chải, cho hay "cây hồng đẹp thật sự" nhưng nếu đến đây vào cuối tuần sẽ phải xếp hàng lâu hoặc phải lựa góc ít người mới có thể chụp được ảnh đẹp.

Tình trạng quá tải cục bộ khiến dịch vụ lưu trú tại Lô Lô Chải trở nên khan hiếm. Các homestay thường xuyên kín phòng dịp cuối tuần, thậm chí kín chỗ cho cả dịp Tết Dương lịch và Âm lịch sắp tới. Giá phòng ghi nhận mức tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường và rất khó đặt nếu không có kế hoạch sớm.

Để tránh cảnh chen chúc, nhiều đơn vị lữ hành khuyến cáo du khách nên sắp xếp đi vào các ngày trong tuần, hoặc lựa chọn các điểm ngắm hoa tam giác mạch, hoa đào chớm nở khác trong khu vực để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Khách xếp hàng chờ đến lượt chụp cây hồng ở Lô Lô Chải. Ảnh: NVCC

Ngày 17/10, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Ngôi làng nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú này nổi tiếng nhờ giữ được kiến trúc nhà trình tường, mái ngói âm dương và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Lô Lô.

Lịch trình gợi ý Hà Nội - Lô Lô Chải

Ngày 1: Hà Nội - phường Hà Giang (TP Hà Giang cũ) - Lô Lô Chải, nghỉ đêm ở Lô Lô Chải.

Ngày 2: Khám phá làng, cột cờ Lũng Cú, xung quanh điểm Cực Bắc, sang làng Thèn Pả trải nghiệm vẽ sáp ong, đi ngựa. Nghỉ đêm ở Lô Lô Chải hoặc Thèn Pả.

Ngày 3: Tham quan phố cổ Đồng Văn, quay về Hà Giang nghỉ ngơi và tối về lại Hà Nội. Du khách nhiều thời gian hơn có thể đi thêm các nơi ở như đèo Mã Pì Lèng, hẻm Tu Sản, chợ phiên Mèo Vạc và các điểm đến nổi tiếng như Du Già, Sủng Là, Ma Lé.

Vị trí cây hồng được "săn đón" ở làng Lô Lô Chải. Ảnh: Google Map

Tâm Anh